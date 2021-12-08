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08.12.2021 06:59
Рубрика: Общество

В Якутии и на Чукотке школьники не пошли на занятия из-за морозов

Текст: Дина Непомнящая

Из-за сильного похолодания в Оймяконском районе Якутии отменили занятия в школах. Учеников отправили учиться дистанционно, сообщили ТАСС в управлении образования района.

В школах Анадыря из-за пурги отменили занятия

Теплее всего в поселке Усть-Нере - минус 55 градусов, в селе Оймякон столбики термометров опустились до минус 59 градусов. Причем такая температура для Якутии далеко не предел. В Верхоянске и Оймяконе температура может опускаться до минус 67 градусов.

Опасные минусовые температуры зафиксированы и в городе Билибино на Чукотке. Утром среду мороз там достиг минус 47 градусов. Днем стало на семь градусов теплее.

"У учащихся всех классов отменили занятия по погодным условиям", - сообщили в администрации городского поселения.

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