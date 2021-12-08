В Петропавловске-Камчатском из-за церковной свечи сгорел рынок

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 71-летней местной жительницы. Пенсионерку считают виновницей крупного пожара на городском рынке.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, торговые павильоны, расположенные на улице 50 лет Октября, загорелись 4 января прошлого года. Огонь уничтожил имущество на 52 миллиона рублей. В ходе расследования, которое проводили органы дознания МЧС, выяснилось, что пожар устроила пожилая горожанка, торговавшая в одном из павильонов. Как оказалось, в тот день она выпила и решила провести на рабочем месте обряд "на хорошую торговлю". Пенсионерка зажгла церковную свечу, от которой в итоге загорелось помещение.

К слову, обвиняемая свою вину так и не признала, заявив, что подробностей происшествия не помнит. Разбираться во всем будет мировой суд.