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08.12.2021 04:25
Рубрика: Власть

В Приморье проверят информацию о замерзающей в своем доме пенсионерке

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Приморского края начала проверку соблюдения жилищных прав 84-летней женщины, которой приходится самой отапливать половину дома, где раньше располагался фельдшерско-акушерский пункт, сообщает надзорное ведомство.
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Об условиях жизни пенсионерки рассказал в соцсетях местный юрист Максим Чихунов. Со слов внучки пенсионерки, ее бабушка, ветеран труда, относящаяся к детям войны, живет в одной половине частного дома, во второй раньше находился фельдшерско-акушерский пункт. ФАП власти закрыли, поскольку в селе построили новый. И из-за отсутствия отопления помещение стало разрушаться.

Обращения родственников в администрацию Артемовского городского округа с просьбой или отапливать вторую часть дома, или помочь материально, так как треть пенсии женщины уходит на обогрев, принципиальных успехов не имеют.

Прокуратура уже установила, что женщина проживает в ненадлежащих условиях в частном доме в селе Ясное Артемовского городского округа.

"К ней незамедлительно выехали работники прокуратуры, а также представители администрации округа и служб социальной защиты", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению прав пенсионерки.

Как пояснили РИА Новости в администрации округа, часть двухквартирного дома требует ремонта, однако заявлений от собственника о признании части дома аварийным к ним не поступало. Помещение бывшего ФАПа не является собственностью муниципалитета. Вопрос о передаче только предстоит решить.

"В свою очередь администрация Артемовского городского округа поможет пенсионерке с углем для отопления жилья. Также женщине было предложено жилое помещение из маневренного фонда, от которого она отказалась", - сообщили власти.

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