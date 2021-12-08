Жители Якутии раскритиковали скульптуру Снегурочки

В якутском городе Алдане появилась пугающая Снегурочка. Сделанная из снега скульптура вызвала критику местных жителей. Они пожаловались, что она пугает детей и даже взрослых.

Лицо внучки Деда Мороза выглядело странно. Как пишет KP.Ru, оказалось, что изначально скульптуру делали довольно тщательно, но ее внешний вид испортили дети, истыкавшие лицо Снегурочки палками.

После замечаний жителей, администрация исправила новогоднее украшение. Снежной девушке сделали макияж, исправив повреждения. Алданцы изменения одобрили.