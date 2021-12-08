15 падежей - не страшно: В Удмуртии отметили день родного языка

День удмуртского языка занял место в календаре праздников всего четыре года назад. Но дата досталась ему с историей - в конце ноября 2001-го в Удмуртии был принят региональный закон, присвоивший языку статус государственного. Сегодня на удмуртском во всем мире говорят примерно 250 тысяч человек. Не много, но в республике пытаются увеличить эту цифру.

В национальной гимназии имени Кузебая Герда изучение удмуртского - это праздник каждый день, обычный предмет школьной программы.Тем, для кого он неродной, поначалу сложно, поясняют преподаватели. Удмуртский - не такой простой, как многие считают.

Потому знакомство с алфавитом и грамматикой совмещают с познанием народных традиций. После танца или песни не страшны и пятнадцать падежей. К привычным для русского добавьте разделительный (с вопросом - от кого?), лишительный (без кого?), соответственный (по кому?) и другие, отвечающие за перемещение в пространстве (где, куда, с какого места, до какого места, по чему, как).

В удмуртском алфавите 38 букв: 33 такие же, как в русском, и пять - с точками над И, О, Ч, З и Ж. Например, З с точками произносится как ДЖ. В плане ударения удмуртский схож с французским - за редким исключением акцент делается на последнем слоге.

- Хотите ласково обратиться к кому-то по имени? Делайте это по-удмуртски! - предлагает журналист Юлия Ильмурзина. - Измените последнюю букву и перенесите ударение - получается не Таня, а ТанИ. Удмурты называют свой язык "анай кыл" - язык матери, он и правда такой - материнский, певучий, выразительный, мягкий, язык переговоров и мира, даже ссориться на нем сложно.

В Удмуртском государственном университете (УдГУ) международные курсы существуют больше 15 лет, и через них прошли представители практически всех континентов. Сейчас в Ижевске живет и работает Томи Койвунен из Финляндии. Он преподает студентам финский и параллельно осваивает удмуртский - ему, лингвисту, стыдно не понимать язык коренного населения республики.

- Коллеги из финно-угорских регионов, изучая язык, стремятся выявить общее и особенное в нем и культуре. Русскоязычные представители старшего поколения погружаются в него, чтобы предотвратить деменцию. Для третьих знакомство с удмуртским - это и знакомство с республикой, в которой родились Чайковский и знаменитые на весь мир бабушки из Буранова, - поясняет доктор филологических наук, профессор УдГУ Наталья Кондратьева.

Жителей республики основам удмуртского бесплатно учат в библиотеках.

- Слушателей немного, десять-пятнадцать человек в каждой группе. Не все доходят до финала трехмесячных курсов, но те, что остаются - у них глаза горят и трудности грамматики и фонетики их не пугают, - говорит преподаватель Ангелина Решетникова. Со взрослыми сложнее, признают филологи. Дети - другое дело, схватывают новое буквально на лету.

На этот раз в республике решили совместить изучение удмуртского с мультипликацией. Воспитанники детсадов лепили слова, рассказывали сказки и снимали все это на смартфон. Получились 17 пластилиновых мультфильмов, которые теперь станут дидактическим материалом для обучения удмуртскому в других детсадах, очень надеются в Институте развития образования Удмуртии.

Кстати

Видеоуроки - еще один вариант для всех, независимо от возраста и места проживания. По десять выпусков на русском и английском подготовили и записали участники удмуртской молодежной организации "Ресурсный центр "Куара". Пятиминутные ролики дают представление об особенностях удмуртского языка и доступно объясняют, что 15 падежей - совсем не страшно.