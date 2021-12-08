Ижевский дворник рисует на снегу картины

Ижевский дворник Семен Бухарин прославился художественным подходом к уборке территории.

Фото: Владимир Кулемин

Семен рисует картины на снегу. Среди его недолговечных творений - портреты известных людей и шедевры мировой живописи.

Работу дворника Семен Бухарин считает важной в любое время года, мечтает, чтобы наступившая зима оказалась умеренно снежной и морозной. Пока погода Семена не радует - первые дни декабря в Удмуртии стали самыми теплыми за последние 30 лет. Но будет снег - будут и новые картины.