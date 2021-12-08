Пензенские станкостроители нарастили производственные мощности

В Пензе производитель металлообрабатывающего оборудования продолжает наращивать мощности за счет пополнения парка новейшего оборудования. Ведется модернизация производства.

- Мы активно наращиваем производственно-технологический потенциал предприятия. Очередным станком, который установлен в нашем цехе, стал портальный шлифовальный станок Waldrich Coburg 3015. Это крупногабаритное оборудование. Длина стола составляет 7000 миллиметров, ширина 1250 миллиметров, - пояснил генеральный директор "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков.

Установка нового станка - трудоемкий процесс. Работы велись в строгом соответствии с технической документацией и нормативными требованиями, от этого зависит максимальное использование возможностей станка по производительности и точности в течение длительного времени, исключая его влияние на работу соседнего оборудования.

Приобретенный станок стал вторым на производстве за этот год и предназначен для обработки крупногабаритных деталей - шлифовки станин для различных типов станков, а также суппортов, столов и многих других деталей, необходимых в выпуске отечественного высокоточного оборудования.

Ранее, продолжая масштабный процесс модернизации производства, "СтанкоМашСтрой" приобрел новый плоскошлифовальный станок производства Германии. Он пополнил уже существующий парк машин и выполняет широкий спектр работ. В результате значительно расширился производственно-технологический арсенал пензенского предприятия.

Запуск нового оборудования позволит значительно увеличить выпуск станкостроительной продукции, а также повысить локализацию производства. Особое внимание будет уделяться перспективной линейке выпускаемого оборудования, к производству которой на предприятии приступили сравнительно недавно. Это вертикальные обрабатывающие центры.

- Выпуск нового для нас высокотехнологичного оборудования - вертикального обрабатывающего центра VTM9 поддержан Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Инвестиции Фонда Бортника были направлены на приобретение нового дополнительного технологического оборудования, которое сегодня мы используем для обработки крупногабаритных корпусных деталей. Это позволило нашей компании выйти на полную мощность. При этом локализация станка составляет порядка 50 процентов, - пояснил Олег Кочетков.

Одной из главных проблем на сегодняшний день остается дефицит квалифицированных кадров. Важно готовить грамотных специалистов в сфере станкостроения. Для этого компания "СтанкоМашСтрой" открыла базовую кафедру для обучения студентов на базе собственного производства, в настоящее время обсуждается вопрос возобновления работы кафедры станкостроения на площадке Пензенского государственного университета.

В Пензенской области ведется активное взаимодействие машиностроителей с представителями промышленного кластера, оказывается своевременная поддержка для решения выявляемых проблем. В результате пензенским компаниям удается ускорить темпы развития, успешно осваивать экспорт и увеличивать объемы производства.

Справка "РГ"

В течение 15 лет компания "СтанкоМашСтрой" работает на рынке металлообрабатывающего оборудования России и стран СНГ, поставляя полный спектр металлообрабатывающего оборудования, в том числе собственного производства. В рамках программы импортозамещения, приоритетным направлением развития компании является производство металлообрабатывающих станков и вертикальных обрабатывающих центров, соответствующих современным стандартам качества. При грантовой поддержке Фонда содействия инновациям приобретены высокотехнологичные станки: горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ KIMI A-2 и фрезерный станок портального типа KGMC 2040, предназначенные для обработки крупногабаритных корпусных деталей.