Регионы получат более 917 млн рублей на строительство детсадов с яслями

В семь российских регионов в этом году поступят дополнительные средства на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от 1,5 до 3 лет. Всего будет выделено 917,2 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Деньги направят в семь регионов. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области", - отмечается в сообщении.

Всего в этих регионах появится 1250 дополнительных мест для детей данного возраста.

Как пояснили в кабинете министров, повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость.

Данная работа проведена в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (входит в состав нацпроекта "Демография").