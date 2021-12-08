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08.12.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

В Кирове завершили расследование дела о растрате экс-министром 93 млн

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба правительства Кировской области Фото: пресс-служба правительства Кировской области
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове прокуратура завершила расследование уголовного дела о растрате бывшим региональным министром информационных технологий денег нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги".

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Экс-чиновник и его соучастник обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, говорится в сообщении ведомства. Возможное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Бывшего министра Юрия Палюха задержали в июне прошлого года. Тогда его подозревали в растрате 78 миллионов рублей, которые бюджет выделил на приобретение камер видеофиксации ПДД, не соответствующих условиям контракта.

Сегодня в прокуратуре уточнили, что ущерб государству превышает 93 миллиона. При этом тяжкими последствиями в обвинительном заключении названы непоступления в региональный дорожный фонд как минимум 90 млн от выплаты штрафов, фиксировать которые и должна была закупленная техника.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Первомайский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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