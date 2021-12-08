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08.12.2021 11:01
Рубрика: Общество

В музее старообрядческого храма Казани отметили первый день рождения

Текст: Анастасия Гирфанова (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 279(8630)
Пятого декабря исполнился год со дня открытия в Казани Музея истории старообрядчества Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви. Создание музея осуществлялось в ходе реконструкции комплекса кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы, являющегося главным старообрядческим храмом Казани.
Хранитель фондов музея Роман Царевский может часами рассказывать о каждом экспонате. Фото: Анастасия Гирфанова/РГ Хранитель фондов музея Роман Царевский может часами рассказывать о каждом экспонате. Фото: Анастасия Гирфанова/РГ
Хранитель фондов музея Роман Царевский может часами рассказывать о каждом экспонате. Фото: Анастасия Гирфанова/РГ

На первый день рождения музея, помимо прихожан и священнослужителей, собрались многочисленные гости - экскурсоводы, историки, краеведы, искусствоведы, представители мэрии. Одним словом, все, кому небезразлична история старообрядчества нашего края. Приятно было видеть и молодые лица.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Ровно год назад открылся наш музей, - рассказывает его директор, настоятель собора отец Роман. - При поддержке президента РТ Рустама Минниханова, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Татарстана провели большой ремонт подвального помещения, которое было затоплено грунтовыми водами. Серьезные средства были выделены на то, чтобы разместить здесь этот прекрасный музей с богатым собранием экспонатов. Все желающие, кто интересуется историей Казани и края, могут узнать о богатом историческом и культурном вкладе, который сделали наши предки.

Известный казанский историк и краевед Анатолий Елдашев подарил музею книгу "Живописная мастерская Казанского Богородицкого монастыря", где есть и страницы о живописцах-старообрядцах. Здесь же помещена фотография уникальной иконы Казанской Божией Матери, созданной в последней четверти XVI века.

- Сейчас мы гордимся тем, что Казань называют третьей столицей России. Но наш город является еще и третьей столицей старообрядчества после Москвы и Санкт-Петербурга. Это огромный пласт истории, культуры и традиций XVII, XVIII и начала XIX века, - говорит Анатолий Елдашев.

Хранитель фондов музея Роман Царевский провел экскурсию, ознакомив гостей с экспозицией музея и подробно рассказав о различных периодах становления старообрядчества начиная с истории раскола, ранней истории старообрядчества и о возникновении храмов в Казани. Посетители узнали о богослужебных книгах, казанских святынях, иконописи и знаменном песнопении.

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После интереснейшей экскурсии хор Покровского собора исполнил несколько уникальных песнопений древнерусского знаменного распева, сохранившихся только в старообрядческой церкви.

В завершение гостям был показан документальный фильм об истории староверия в Казанском крае, о купцах-старообрядцах, вкладывающих свои силы и средства в строительство храмов, и о меценатах, отдающих в храмы уникальные иконы, редкие книги, рукописи и предметы старины.

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