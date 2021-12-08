В Нижегородской области активизировалась работа соседских центров

В Кстове (Нижегородская область) соседский центр (СЦ) "Феникс" провел встречу с психологом Ольгой Вяльцевой. Она побеседовала с "соседями" о том, как избавиться от депрессии и поднять настроение, а также провела тренинг для улучшения памяти.

Активизировались под Новый год и другие СЦ региона: в большинстве из них заработала бесплатная юридическая помощь, проведены или запланированы различные мероприятия.

Причиной всплеска инициативности граждан во многом послужил 3-й межрегиональный форум "Активный житель", который прошел в конце ноября в Нижнем Новгороде. Специалисты, приехавшие на встречу, не только поделились опытом работы СЦ, но и предложили конкретные решения по их развитию.

Наш город, к слову, один из лидеров в стране по числу СЦ. Их, по словам мэра приволжской столицы Юрия Шалабаева, сейчас девять. В новом году откроются еще четыре.

СЦ созданы по инициативе автономной некоммерческой организации "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" на базе территориальных органов общественного самоуправления (ТОС) и представляют собой инструмент для реализации инициатив жителей - сделать во дворе новую дорогу, оборудовать парковку, провести праздник или разбить цветник - да мало ли чего еще. Кроме всего прочего, СЦ еще и место для совместного проведения досуга.