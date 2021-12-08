В Прикамье при пожаре в доме погибли двое детей

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух детей. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Дело возбуждено по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Установлено, что ночью загорелся деревянный дом в поселке Притыка Оханского района. При тушении пожара были обнаружены тела двух мальчиков 2007 и 2010 годов рождения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник, руководитель и следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела следственного управления.

При осмотре тел на месте, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.