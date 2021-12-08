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08.12.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

В Татарстане открыли огонь по машине, чуть не сбившей инспектора

Текст: Олег Корякин (Казань)

В татарстанском городке Буинск попытка остановить тонированный автомобиль обернулась погоней со стрельбой. Об этом сообщает МВД России по РТ.

Фото: Пресс-служба Главного управления МВД по РК
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Водитель проигнорировал требования инспекторов ДПС остановится и попытался скрыться. Началась погоня.

Уходя от преследования, он выходил на встречную полосу и создавал угрозу другим участникам движения. Ему удалось выехать за город, но здесь водитель не справился с управлением и остановился.

Полицейские попытались задержать злоумышленника. Один инспектор встал перед автомобилем, второй - сбоку. Однако нарушитель заблокировал все двери и вновь нажал педаль газа. При этом он едва не сбил полицейского.

После предупредительных выстрелов в воздух сотруднику МВД пришлось стрелять по машине. Но даже с простреленным колесом водитель продолжал бегство. Впрочем, далеко уехать он не смог. Чтобы задержать его, полицейским пришлось выбить стекло автомобиля.

Нарушителем оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за разбой и кражу. Выяснилось, что мужчина никогда не имел водительских прав.

Следственные органы намерены возбудить дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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