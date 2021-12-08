Александр Бурков потребовал активизировать профилактику пожаров

Горячую тему губернатор Омской области поднял на Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сделав акцент на неблагополучные семьи.

- В селе лучше знают, кто чем дышит. Если семья неблагополучна, имеются дети, значит, в первоочередном порядке им надо ставить дымовые пожарные извещатели. И не ждите 1 января. Делайте это сейчас! - подчеркнул Александр Бурков, обращаясь к главам районов.

Многолетние наблюдения показывают, что пик пожаров приходится на период новогодних праздников с январскими морозами. Важную роль играют именно превентивные меры. В списке самых эффективных - ремонт печного отопления, электропроводки, а также установка автономных дымовых пожарных извещателей c GSM модулем. В Омской области многодетным семьям оказывают соответствующую материальную поддержку. И результаты налицо.

За последние три года системы оповещения сработали 1419 раз, позволили спасти 37 человек, из них 16 детей. А с 2022 года за их установку будут также отвечать муниципальные власти.