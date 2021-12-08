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08.12.2021 13:47
Рубрика: Экономика

Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Омске и Казани

Текст: Никита Зайков (Омск)

Воздушные суда планируемого к запуску бюджетного авиаперевозчика Citrus будут базироваться в Омске и Казани. Как передает ТАСС, создаваемый лоукостер уже приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения полетов из этих двух городов.

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Новый лоукостер создается компанией S7 Group, которая объявила о своих планах в отношении бюджетных авиаперевозок летом этого года. Сообщалось, что продажи авиабилетов на рейсы низкотарифного перевозчика начнутся весной 2022 года, а начало полетов запланировано на июль.

Парк воздушных судов бюджетной авиакомпании будет полностью состоять из самолетов Airbus A320neo, предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. Планируется, что за первые три года работы их количество будет увеличиваться на 6-8 воздушных судов в год, таким образом к 2024 году лоукостер будет обладать уже более чем 20 лайнерами. Основой маршрутной сети станут межрегиональные направления, преимущественно в средней полосе России.

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