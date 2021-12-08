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08.12.2021 09:20
Рубрика: Общество

Омский инвалид брошен на произвол судьбы в полусгнившем доме

Решение вопросов попавшего в беду инвалида упирается в бесконечную очередь
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Омский инвалид посреди зимы оказался брошенным на произвол судьбы.
Лачуга, в которой жили Грицутенко. Теперь Сергей остался один. Фото: Сергей Мельников Лачуга, в которой жили Грицутенко. Теперь Сергей остался один. Фото: Сергей Мельников
Лачуга, в которой жили Грицутенко. Теперь Сергей остался один. Фото: Сергей Мельников

Мать умерла. Крыша дома, в котором они жили, рухнула. Денег на ремонт нет. Из-за пересекающих участок "красных линий" его невозможно продать. Чтобы решить любой вопрос, приходится ждать месяцами. А времени у тяжелобольного парня - в обрез.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Неказистая избушка, расположенная в самом конце улицы 5-я Восточная, выглядит плачевно. Обшарпанные стены, скрипучие провисшие двери, окна-сквозняки, крыша с прорехами. Два десятка лет назад сюда, в родительский дом, с маленьким больным сыном переехала омичка Елена Грицутенко. Муж оставил ее вместе с проблемами. Денег хватало только на то, чтобы свести концы с концами. И большая часть скромного бюджета шла на лечение сына. Но Елена не жаловалась. Стоически переживала трудности. Помогла Сереже окончить коррекционную школу, колледж по специальности "программирование". Вот только систематические обострения заболевания не позволяли ему устроиться на работу.

А потом в дом пришла еще одна беда, Елену саму постигла смертельная болезнь. Как на грех, дом начал трещать по швам. Городской инспектор, увидев полусгнившее строение, только безнадежно махнул рукой. Летом дом признали аварийным. Больше месяца Грицутенко ждали официального решения. Потом начался долгий суд, который мог бы переместить их из обычной многотысячной очереди в льготную. Но решения Елена не дождалась, в октябре ее не стало.

Сергей тяжело переживает потерю.

- Он сильно похудел. При росте 178 сантиметров весит меньше 50 килограммов, - делится с "РГ" друг семьи Лариса Сидорова. - Сережа еще годовалым перенес двустороннюю пневмонию. После курса антибиотиков потерял слух. А потом у него выявили неизлечимое наследственное заболевание - первичный иммунодефицит. Болезнь проявляется только у мальчиков, вызывает кровотечения, сильные боли желудочно-кишечного тракта. Любое ОРЗ для него смертельно опасно. Поэтому оставаться в ветхом холодном доме ему никак нельзя. Печь надо топить постоянно. А сил у него нет.

Знакомые Грицутенко посоветовали им обратиться в благотворительный фонд "Обнимая небо". Специалисты подключились сразу. И выяснили, что помочь Сергею можно. Для этого необходимо пройти серьезные обследования, попасть на консультацию к московским специалистам, получить назначение и жить дальше без обострений. Правда, из-за пандемии сделать это сейчас проблематично. Но специалисты договорились о дистанционной консультации. Она поможет понять, какие препараты нужны, насколько они дороги, можно ли подключить минздрав.

Сейчас деньги на лечение Сергея передают добрые люди.

- Без посторонней помощи осиротевшему парню никак не обойтись. Пенсия по инвалидности у него составляет 7,5 тысячи рублей. На комплексное обследование требуется более 40 тысяч, плюс лекарства, - поясняет Лариса Сидорова. - Можно, конечно, сделать МРТ и бесплатно в районной поликлинике. Только очереди придется ждать более полугода.

На днях в фонд обратилась омичка, решившая оплатить аренду квартиры для Сергея Грицутенко в зимний период. Что касается приобретения жилья, то для небольшой благотворительной организации, существующей на гранты и частные пожертвования, это неподъемная задача.

Публикация "РГ" помогла переселенцам из ветхого жилья не оказаться на улице

Решать проблему должен город. Суд вернется к аварийному дому через полгода, когда Сергей вступит в наследство.

"РГ" будет следить за ситуацией.

Комментарий

Жизнь в обмен на талоны

Наталья Налимова, директор благотворительного фонда "Обнимая небо":

- Наш опыт говорит о том, что оперативно проблемы омичей решаются в двух случаях: если ситуация получила широкую огласку, либо человеку требуется неотложка. В плановом порядке решения принимаются неимоверно долго, и очень часто это приводит к плачевным результатам. Человек тратит месяцы на ожидание талонов к врачам и специалистам. За это время недуг из первой стадии переходит в четвертую, уже не оставляя ему никаких шансов.

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