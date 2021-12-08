ТПУ на Конгрессе молодых ученых представляют студенты и педагоги

В сочинском парке науки и искусства "Сириус" сегодня стартовал Конгресс молодых ученых. Это итоговое мероприятие Года науки и технологий, на котором Томский политехнический университет представляют пять студентов и молодых ученых. Как рассказали в пресс-службе вуза, все они ранее стали победителями конкурса грантов и стипендий президента России.

Всего участниками конгресса стали три тысячи человек со всей страны. Прежде всего, это молодые исследователи, студенты, даже школьники. А кроме того, представители научных организаций, бизнес-сообщества, власти.

В течение двух дней здесь пройдет десять секций, каждая из которых посвящена одному из тематических месяцев Года науки и технологий. Это новая медицина, освоение космоса, обеспечение безопасности, новые производственные технологии, связанность территорий и освоение пространства, климат и экология, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект, человек, природа, а также общество и технологии.

Одним из представителей Томского политеха стал студент Инженерной школы ядерных технологий Максим Юрченко. Он разрабатывает защитные борсодержащие материалы для ядерной энергетики методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Эта перспективная технология позволить получать борид вольфрама, который очень сложно синтезировать имеющимися методами.

- Ионизирующее излучение опасно для человека и окружающей среды, поэтому при работе с его источниками используют защитные экраны из материалов, которые ослабляют воздействие радиации до безопасного уровня, - поясняет молодой человек. - Одним из перспективных соединений для экранов является борид вольфрама, так как он эффективно взаимодействует с нейтронами различных энергий и гамма-квантами - наиболее опасными типами ионизирующего излучения.

Кроме того, в конгрессе принимает участие доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина. Она работает над созданием методики малотоннажного производства бензина и дизельного топлива, которое не будет застывать при низких температурах. Для этого используются катализаторы из цеолита. Разработка крайне актуальна для северных территорий, в том числе в направлении исследования Арктики. Эта работа поддержана РНФ.

Доцент отделения ядерно-топливного цикла ТПУ Юрий Черепенников получил президентский грант на разработку метода многоуглового сканирования для определения пространственных характеристик электронных пучков ультрарелятивистских энергий. А учащаяся второго курса магистратуры Инженерной школы новых производственный технологий Томского политеха Ирина Тумбусова занимается исследованием дисперсионного твердения в высокоазотистых ванадийсодержащих и безванадиевых сталях.

Наконец, студентка Инженерной школы энергетики ТПУ Яна Малькова на базе научно-исследовательской лаборатории вуза "Моделирование электроэнергетических систем" изучает возможные способы повышения эффективности управления современными энергосистемами, в состав которых входят объекты возобновляемой генерации.