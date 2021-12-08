ТПУ на Конгрессе молодых ученых представляют студенты и педагоги

Новости

"Рога и хвост не вырастают": в "Векторе" рассказал о симптомах "омикрона" 14:49
Лидеры России и Греции начали переговоры в Сочи 14:46
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются 14:44
Росгвардейцы за год задержали 11 тысяч преступников 14:31
В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей 14:23
В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН 14:23
В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам 14:09
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов 14:05
Илон Маск стал бездомным 13:54
В Кремле оценили слова Нуланд о стремлении России воссоздать СССР 13:54
Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей 13:52
Володин: Впервые в Госдуме нет заболевших коронавирусом 13:51
Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Омске и Казани 13:47
В ОАЭ вводят четырехдневную рабочую неделю 13:46
Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку 13:42
Путин одобрил новый формат общения с Байденом 13:39
Мошенники крадут деньги, используя фейковый сайт Минздрава 13:36
В Москве задержан полицейский за взятку в три миллиона рублей 13:35
Шредер отверг причастность Германии к попыткам торпедировать "Северный поток-2" 13:28
Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18% 13:20
Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 14:29
Рубрика: Общество

ТПУ на Конгрессе молодых ученых представляют студенты и педагоги

Текст: Никита Зайков (Томск)
В сочинском парке науки и искусства "Сириус" сегодня стартовал Конгресс молодых ученых. Это итоговое мероприятие Года науки и технологий, на котором Томский политехнический университет представляют пять студентов и молодых ученых. Как рассказали в пресс-службе вуза, все они ранее стали победителями конкурса грантов и стипендий президента России.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Всего участниками конгресса стали три тысячи человек со всей страны. Прежде всего, это молодые исследователи, студенты, даже школьники. А кроме того, представители научных организаций, бизнес-сообщества, власти.

Фото: Пресс-служба ТПУ
В ТПУ предложили решения для трансформации инженерного образования

В течение двух дней здесь пройдет десять секций, каждая из которых посвящена одному из тематических месяцев Года науки и технологий. Это новая медицина, освоение космоса, обеспечение безопасности, новые производственные технологии, связанность территорий и освоение пространства, климат и экология, генетика и качество жизни, энергетика будущего, искусственный интеллект, человек, природа, а также общество и технологии.

Одним из представителей Томского политеха стал студент Инженерной школы ядерных технологий Максим Юрченко. Он разрабатывает защитные борсодержащие материалы для ядерной энергетики методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Эта перспективная технология позволить получать борид вольфрама, который очень сложно синтезировать имеющимися методами.

- Ионизирующее излучение опасно для человека и окружающей среды, поэтому при работе с его источниками используют защитные экраны из материалов, которые ослабляют воздействие радиации до безопасного уровня, - поясняет молодой человек. - Одним из перспективных соединений для экранов является борид вольфрама, так как он эффективно взаимодействует с нейтронами различных энергий и гамма-квантами - наиболее опасными типами ионизирующего излучения.

Кроме того, в конгрессе принимает участие доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина. Она работает над созданием методики малотоннажного производства бензина и дизельного топлива, которое не будет застывать при низких температурах. Для этого используются катализаторы из цеолита. Разработка крайне актуальна для северных территорий, в том числе в направлении исследования Арктики. Эта работа поддержана РНФ.

Доцент отделения ядерно-топливного цикла ТПУ Юрий Черепенников получил президентский грант на разработку метода многоуглового сканирования для определения пространственных характеристик электронных пучков ультрарелятивистских энергий. А учащаяся второго курса магистратуры Инженерной школы новых производственный технологий Томского политеха Ирина Тумбусова занимается исследованием дисперсионного твердения в высокоазотистых ванадийсодержащих и безванадиевых сталях.

Наконец, студентка Инженерной школы энергетики ТПУ Яна Малькова на базе научно-исследовательской лаборатории вуза "Моделирование электроэнергетических систем" изучает возможные способы повышения эффективности управления современными энергосистемами, в состав которых входят объекты возобновляемой генерации.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

Главное сегодня

Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Мишустин: Российская экономика вернулась к уверенному росту
Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ большинством голосов в бундестаге
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"