Установлено нахождение тринадцати тел погибших на шахте "Листвяжной"

Во вторник, 7 декабря, спасатели установили нахождение тринадцати тел погибших на шахте "Листвяжной" в результате взрыва 25 ноября. Поисковая операция вышла на решающий виток после того, как в аварийной шахте удалось стабилизировать газовую обстановку.

Это произошло, когда наконец нормально заработал запущенный накануне вентилятор главного проветривания. И тогда у бойцов Военизированной горноспасательной части появилась возможность провести разведку горных выработок, до сих пор остававшихся недоступными.

Ко вторнику 83 спасателя шаг за шагом обследовали участок общей протяженностью 1,7 километра. Там и были обнаружены тела тринадцати человек. И предстоит найти тела еще двоих - последних, оставшихся в забое.

Для этого вчера днем поисковикам оставалось преодолеть последние 890 метров 40-километровой шахты. Работу наладили в круглосуточном режиме, задействовав в каждой смене по четыре-шесть отделений ВГСЧ. И - не прекращая откачку воды, отбор проб воздуха и восстановление вентиляционных сооружений.

Между тем почти всех пострадавших в результате аварии на "Листвяжной" уже выписали из стационаров. На больничных койках вчера оставались двое - шахтер и горноспасатель. Но 96 человек еще проходят амбулаторное лечение. Диагноз практически у всех один и тот же - отравление окисью углерода.

83 спасателя шаг за шагом обследовали участок общей протяженностью 1,7 километра

В административно-бытовом комбинате "Листвяжной", где развернут оперативный штаб и работают представители Следственного комитета РФ, вот уже неделю ведут прием родственников погибших и пострадавших.

Помощь каждой семье, как сообщили в администрации областного правительства, оказывают индивидуально. От решения финансовых и жилищных вопросов до разрешения проблем с обучением, трудоустройством, лечением и реабилитацией, включая психологическое сопровождение.

Помимо выплат из бюджетов всех уровней семьи шахтеров и горноспасателей получат адресную помощь от Российского Красного Креста. Всего им собрано свыше 95,7 миллиона рублей. Распределять их между семьями будет созданная в РКК специальная комиссия и правительство Кузбасса. С ежемесячным публичным отчетом о расходах. Конечно, любая поддержка - совсем не лишняя. Но погибших отцов и сыновей уже не вернуть. Дети и внуки будут расти без них. Измерить и восполнить эти потери вряд ли возможно. Но нужно сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

На днях в областной Федерации профсоюзов обсуждали вопросы федерального законодательства об охране труда. В Росуглепроф передадут целый пакет предложений. Они касаются в том числе необходимости изменения структуры заработной платы горняков и усиления роли общественных инспекторов труда.

Как уточнил председатель ФПОК Олег Маршалко, профсоюзным уполномоченным по охране труда следует ежедневно выделять время для проведения проверок, а также обеспечить участие профсоюзов в работе всех комиссий и штабов. И еще - контролировать и на этом уровне исполнение поручений президента России.