В Алтайском крае 2,5 тысячи социальных объектов подключили к Интернету

- Все направления программы "Цифровая экономика" основаны на построении высокоскоростных сетей связи, - отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Например, основная задача регионального проекта "Цифровое государственное управление" - перевести все массовые государственные услуги в электронный вид, чтобы каждый житель региона мог ими воспользоваться в дистанционном формате на портале госуслуг. В Алтайском крае таких услуг 90, и все они до конца 2021 года должны быть переведены в электронный формат. Ведь это очень удобно - не нужно ходить по кабинетам, носить документы по инстанциям, все услуги можно получать в одно касание. Но чтобы это стало возможно, каждый житель региона должен иметь устойчивый доступ в Интернет. Именно поэтому мы три года работали над выстраиванием информационной инфраструктуры, которая связала бы в единую сеть населенные пункты Алтайского края.

В этом году в Алтайском крае завершается выполнение задачи регионального проекта "Информационная инфраструктура", связанной с подключением к высокоскоростному Интернету социально значимых объектов. Всего за три года к высокоскоростному Интернету подключено 2518 социально значимых объектов. Это образовательные организации (школы и СПО), фельдшерско-акушерские пункты, сельсоветы, объекты Росгвардии, пожарные части и посты, учреждения культуры. В 2019 в регионе доступ в сеть получили 592 таких объекта, в 2020 - 731 и в этом году завершается подключение еще 1195 социально значимых учреждений.

В селах, где к школам и ФАПам уже подвели широкополосный Интернет, теперь формируют узлы связи, чтобы он стал доступен и жителям этих населенных пунктов, а также предприятиям и организациям. В конце прошлого года в пилотном режиме такой узел смонтировали в селе Вторая Каменка Локтевского района. В результате качественный Интернет получили не только Второкаменская общеобразовательная школа и местный сельсовет, но и более 50 домохозяйств. Сейчас во многих селах края, куда уже пришел Интернет, подключают к сети и дома сельчан. Такие работы идут в поселке Бурановка Павловского района, селе Ая Алтайского района, селе Быстрянка и селе Усть-Иша Красногорского района, селе Алексеевка Петропавловского района, поселке Подойниково Панкрушихинского района и многих других.

- Кроме того, Алтайский край активно участвует в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства, который также позволяет обеспечить доступом в Интернет и мобильной связью малые населенные пункты, - подчеркнул Евгений Зрюмов. - Для этого в селах устанавливают объекты сотовой связи 4G. В этом году в 42 населенных пунктах строят такие объекты, а в следующем году они должны появиться еще в 48 селах. При этом мы активно привлекаем жителей края, чтобы они решили к какому населенному пункту нужно в первую очередь провести сотовую связь. Для этого любой желающий в период с 5 октября по 15 ноября мог проголосовать на портале госуслуг за конкретные населенные пункты. А жители сел, где связи нет вообще, могли отправить обычные письма в минцифры России. В результате в голосовании приняли участие более 13 тысяч жителей Алтайского края. В минцифры России в настоящее время подводят итоги голосования.

Реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства в текущем году позволила достичь охвата услугой скоростного Интернета более 15 тысяч домохозяйств Алтайского края. Согласно федеральному проекту к 2030 году в Алтайском крае не должно остаться населенных пунктов с численностью жителей более 100 человек, не имеющих связи и Интернета.

Кстати

Для того чтобы эффективно пользоваться актуальными цифровыми решениями, необходимы соответствующие компетенции. Эту задачу помогает решать федеральный проект "Кадры для цифровой экономики". Так, в текущем году по программам дополнительного образования РАНХиГС обучилось свыше 170 государственных и муниципальных служащих Алтайского края. Более 1,5 тысячи жителей края прошли соответствующие курсы на бесплатном федеральном ресурсе "Учеба.онлайн". Также жителям Алтайского края доступно обучение со скидкой 50 процентов по программам дополнительного образования, связанным с цифровой экономикой, в рамках проекта "Новая цифровая профессия от государства". А для школьников систематически проводят так называемые "Уроки цифры", позволяющие в игровой форме получить необходимые цифровые компетенции, узнать о профессиях будущего.