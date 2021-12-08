В Алтайском крае в этом году отремонтируют около 50 объектов культуры

- Общий объем финансирования этих работ превысит 1,3 миллиарда рублей, - подчеркнул глава региона. - Такого масштабного обновления учреждений культуры за последние годы мы не упомним. Сейчас завершается строительство культурно-спортивных центров в Новоалтайске и Шелаболихинском районе. В пяти районах края по национальному проекту "Культура" проведен капитальный ремонт зданий Домов культуры и детских школ искусств, а еще в двух открыты современные 3D-кинозалы. Кроме того, по федеральному проекту "Культура малой родины" мы завершаем ремонт 12 объектов культуры и для 19 приобрели оборудование, необходимое для организации полноценной культурной деятельности.

Так, благодаря нацпроекту "Культура" жители села Алтайское Алтайского района и села Веселоярск Рубцовского района теперь могут смотреть киноновинки и любимые фильмы в хорошем качестве. В этих селах с декабря начали работу новенькие 3D-кинозалы, оснащенные самым современным звуковым и мультимедийным оборудованием.

А ребятишки из районного центра Завьялово уже месяц с удовольствием ходят в обновленную школу искусств, открытую после капитального ремонта в начале ноября. Ведь так приятно заниматься в светлых красивых классах, да еще и на новых музыкальных инструментах, хореографических станках и выступать в новых сценических костюмах. Школу полностью обновили в этом году, а музыкальные инструменты закупили еще в прошлом также по нацпроекту "Культура". Кроме того, на дополнительные средства, выделенные из краевого и местного бюджетов, приобрели мебель, оборудование для художественных классов, хореографии и новые сценические костюмы.

- В Завьяловском районе по нацпроекту у нас в этом году преобразилась не только детская школа искусств, но и районный Дом культуры, - отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. - Это главные культурные объекты в сельской местности. Многие считают, что главное учреждение культуры в районе - ДК. Но на самом деле все начитается с детской школы искусств. Если ее не будет, то не будет и всего остального. Именно здесь в школах искусств подрастают будущие профессионалы.

С удовольствием ходят в обновленную школу искусств и ребятишки в районном центре Смоленское. Она открылась после капитального ремонта в конце октября. А в селе Романово Романовского района модернизированная и оснащенная современным оборудованием школа искусств распахнет свои двери к концу декабря - хороший новогодний подарок будет для юных дарований.

Всего в 2021 году в Алтайском крае по национальному проекту "Культура" будет отремонтировано и реконструировано шесть объектов - три детские школы искусств и три Дома культуры в пяти районах: Завьяловском, Романовском, Смоленском, Бийском и Топчихинском. Дом культуры в Завьялово торжественно открыли после ремонта еще в августе. По словам Елены Безруковой, зданию ДК больше 50 лет и за полвека оно не разу не обновлялось. Теперь в нем есть все, чтобы было удобно и участникам творческих коллективов, и зрителям. В ходе ремонта здесь обустроили раздевалку, отдельный вход для артистов, теплые санузлы. Обновленный ДК стал похож на настоящий храм искусства, куда приятно прийти всей семьей. А в селе Новиково Бийского района и районном центре Топчиха капитально отремонтированные Дома культуры планируют отрыть до конца года.

Кроме того, по федеральному проекту "Культура малой родины" в Алтайском крае в этом году привели в порядок еще 12 сельских ДК. Они уже открыли свои двери после текущего ремонта.

- С каждым годом объем инвестиций из федерального и краевого бюджетов в обновление, модернизацию и переоснащение сети учреждений культуры Алтайского края увеличивается, - подчеркивает Елена Безрукова. - Если в прошлом году на эти цели было выделено более 700 миллионов рублей, то в 2021 году финансирование превысило 1,3 миллиарда рублей. Не меньше этой суммы запланировано на ремонт, реконструкцию и переоснащение объектов культуры региона и в 2022 году.

Кстати

В августе текущего года в Барнауле открыли новое здание кукольного театра "Сказка", построенного на средства краевого бюджета. А в начале октября заработал Рубцовский театр кукол имени Андрея Брахмана, здание которого капитально отремонтировали в рамках краевой адресной инвестиционной программы.