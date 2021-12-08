Кассир красноярского банка исчезла с 22 миллионами рублей

Полиция Ачинска разыскивает женщину, подозреваемую в крупном хищении. Речь идет о миллионах рублей, а также десятках тысяч долларов и евро, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

О пропаже из кредитно-кассового офиса финансовой организации крупной суммы в рублях и иностранной валюте в правоохранительные органы заявил его руководитель. По словам банковского служащего, он недосчитался 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и такой же суммы в евро.

По версии полицейских, к хищению причастна кассир банка. В день заявления о краже мать этой женщины сообщила стражам порядка о ее исчезновении.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате.