В Красноярском крае спасатели нашли тела троих из шести пропавших

В ходе операции по поиску шести пропавших жителей Туруханского района найдены три тела. Они обнаружены в Енисее при бурении льда, сообщает главк Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, вечером 28 ноября четыре жителя Игарки, отправившиеся в охотничье зимовье за 40 километров от города, перестали выходить на связь. Ночью 29 числа шесть волонтеров на снегоходах уехали на поиски пропавших. Найти их не удалось. При возвращении двое волонтеров провалились в полынью на Енисее. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели начали поиск теперь уже шести человек.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС при обследовании русла реки в районе найденных за несколько дней до этого снегоходов обнаружили в Енисее тела троих мужчин. Это произошло, когда спасатели бурили лед для погружения в воду спецсредств.

Следственный отдел по Туруханскому району СК РФ выясняет обстоятельства безвестного исчезновения шести мужчин. Найденные тела доставлены в Игарку для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти людей.

Поиски продолжаются.