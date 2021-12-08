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08.12.2021 09:03
Рубрика: Общество

В Кузбассе онкологи удалили пациенту гигантскую опухоль в 7 килограммов

Текст: Наталья Граф

Кузбасские онкологи избавили 71-летнего пенсионера от огромной опухоли забрюшинного пространства.

Фото: iStock
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Размеры новообразования поразили хирургов. Опухоль достигла 32 сантиметров в диаметре и весила более 7 килограммов.

Пенсионер обратился за помощью к врачам Кузбасской областной клинической больницы минувшим летом. Он заметил, что его живот стал увеличиваться, хотя мужчина придерживался обычного режима питания. При этом никакого дискомфорта и боли он не чувствовал вообще. Во время обследования урологи обнаружили в забрюшинном пространстве пациента гигантское новообразование и направили его к коллегам-онкологам.

- Врачи отделения абдоминальной и торакальной онкологии провели сложную комбинированную операцию, во время которой убрали опухоль, занимавшую пространство от диафрагмы до малого таза, и правую почку - орган под воздействием новообразования сдвинулся со своего места далеко влево, - сообщает Кузбасский клинический онкологический диспансер имени Раппопорта.

После операции пациент чувствует себя хорошо. Новообразование отправлено на иммуногистохимическое исследование. Оно определит точный вид опухоли и поможет назначить пенсионеру дальнейшее лечение.

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