В Кузбассе возбудили дела о подделке документов в управляющих компаниях

Уголовные дела о подделке протоколов общих собраний собственников квартир в многоэтажных домах возбуждены после проверок двух управляющих компаний Новокузнецка.

Фальшивки выявили сотрудники прокуратуры Куйбышевского района города во время проверок исполнения жилищного законодательства.

Выяснилось, что жильцы одного из домов по проспекту Дружбы в апреле 2021-го обсудили на собрании вопросы содержания общего имущества. В результате они решили увеличить список обязанностей, которые возлагаются на собственников. В голосовании, судя по протоколу, участвовали 79 человек. Однако на поверку оказалось, что шестнадцати из них на собрании не было. Более того, один подписавшихся под протоколом скончался задолго до собрания. Прокуратура выясняет, кто сфабриковал этот документ, как, впрочем, и другой - по итогам внеочередного общего собрания жильцов многоквартирного дома по улице Глинки. Здесь в повестке значились весьма важные вопросы: выбор способа управления домом, управляющей организации и избрание председателя общего собрания.

- Оба постановления и материалы проверки направили в органы предварительного расследования. Отдел полиции "Куйбышевский" возбудил два уголовных дела по части первой статьи 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет. Расследование контролирует районная прокуратура, - уточнила старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.