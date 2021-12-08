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08.12.2021 11:01
Рубрика: Общество

В Томском политехе создали цифровой двойник электроэнергетической системы

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томские ученые разработали цифровой двойник энергосистемы с альтернативными и водородными элементами. Его представляют на национальной научно-образовательной выставке "Вузпромэкспо" на Конгрессе молодых ученых в "Сириусе". Конгресс - это финальное и самое масштабное мероприятие Года науки и технологий.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Цифровой двойник реализован на базе уникального всережимного моделирующего комплекса реального времени электроэнергетических систем. Он был создан в ТПУ ранее и не имеет аналогов во всем мире. На нем исследователи уже проводили испытания надежности традиционных энергосистем целых регионов - например, Томской и Сахалинской областей.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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- Теперь мы пошли дальше и создали цифровой двойник для системы с возобновляемыми источниками энергии, - рассказывают ученые.

Комплекс состоит из блоков - вычислительных аналого-цифровые модулей и плат для их физической связи между собой. Вычислительные модули воспроизводят схему энергосистемы, включающую более 340 трехфазных элементов. Впрочем, это не предельный объем.

Цифровой двойник позволяет смоделировать штатные и нештатные ситуации, в том числе аварийные. Благодаря разработке можно оценить устойчивость объекта любого масштаба - от системы электроснабжения отдельного предприятия до энергосистемы всей страны.

- Мы уже провели ряд исследований на комплексе, - отмечают в ТПУ. - В настоящее время мы активно работаем над разработкой методов эффективного управления такими энергосистемами. Уже есть определенные результаты.

Цифровой двойник позволяет разрабатывать и исследовать стратегию управления системами, включающими элементы альтернативной энергетики - ветряные генераторы, солнечные панели, а также водородные накопители энергии.

Следующим этапом проекта станет моделирование водородных накопителей и их исследование в составе энергосистем.

Комментарий

Михаил Андреев, руководитель лаборатории "Моделирование электроэнергетических систем" ТПУ:

- Традиционные энергетические системы достаточно хорошо изучены. Используемые в них методы и средства управления и защиты проверены многолетним опытом. Вся сложность заключается в том, чтобы обеспечить с их помощью устойчивость работы крупных энергообъединений. Но с внедрением возобновляемых источником энергии ситуация меняется. Во-первых, потому что ветер и солнечная энергия нестабильны, а соответственно, нестабильна и выработка энергии. Для решения этой проблемы, в частности, применяются накопители энергии: они запасают энергию в случае переизбытка и выдают, когда ее не хватает в энергосистеме. Во-вторых, интеграция солнечных и ветряных электростанций снижает инерцию в энергосистеме - процессы, главным образом аварийные, протекают быстрее. Поэтому известные методы и средства управления и защиты теряют свою эффективность.

Тем не менее переход на "зеленую" энергетику представляется неизбежным. А значит, нужны инструменты для изучения процессов в современных и перспективных энергосистемах и обкатки новых технических решений. Наш комплекс позволяет решать эти задачи.

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