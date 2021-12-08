Заксобрание проконтролирует новосибирского оператора по обращению с ТКО

На очередную сессию Законодательного собрания Новосибирской области вынесут вопрос о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - ООО "Экология - Новосибирск", который объявил себя банкротом. Также члены комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам подготовят обращение к правительству области, которое должно будет внести ясность в данный вопрос.

- Депутатов интересует позиция правительства - оно подписало соглашение с регоператором и должно контролировать его исполнение. Жители нашей области должны понимать, что происходит, каковы перспективы работы организации и как в таком случае "Экология - Новосибирск" будет исполнять свои обязательства, - отметил председатель комитета Александр Терепа.

Генеральный директор ООО "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова доложила на заседании комитета, что пока только есть намерение объявить регоператора банкротом, заявления по этому поводу в Арбитражный суд еще не подавалось.

- Хочу успокоить граждан: никаких сбоев в работе регоператора и организаций, который вывозят мусор, не будет. Текущие обязательства мы выполняем в штатном режиме, - отметила Лариса Анисимова.

- На мусоровозах работают люди, которые каждую ночь приезжают и забирают мусор. У них должна быть регулярная и достаточно хорошая оплата труда. Мы же столкнулись с тем, что перевозчики выполняют свою работу, а им оплачивают лишь 60 процентов либо вообще не платят. Кто согласится так работать? В этом основная проблема регоператора. Он должен организовать вывоз мусора и оплатить работу организаций, которые в этом задействованы. Задолженность перед перевозчиками на сегодня составляет 1,7 миллиарда рублей, - прокомментировал заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадим Агеенко.

По его данным, организации, занимающиеся вывозом мусора, активно подают в суды и выигрывают их. Почти полмиллиарда рублей - сумма, которая уже по решению судов должна быть истребована у регоператора.

При этом собираемость платежей за вывоз мусора с физических и юридических лиц достигла 90-95 процентов, таким образом, годовой оборот регоператора составляет два миллиарда рублей. На эти средства, уверены депутаты, можно достойно организовать работу подрядчиков, на плечи которых возложена обязанность по вывозу девяти миллионов кубов мусора.

На комитете прозвучало предложение подготовить программу экономического оздоровления регоператора или рассмотреть возможность поддержки за счет бюджетных средств. Однако некоторые депутаты категорически против этого и надеются, что это предложение не будет поддержано.

Все то время, что в регионе реализуется "мусорная" реформа, депутаты регионального парламента не упускают из внимания ни одного спорного вопроса. Не раз на комитетах поднимался вопрос задолженности компании перед перевозчиками, о проблемах вывоза мусора из частного сектора. По итогам прошедшего заседания комитета будет подготовлено еще оно обращение в правительство области, которое касается внесения поправки в постановление области №176 о порядке сбора и накопления ТКО в частном секторе.

- Очень много обращений поступает от жителей, жалуются на то, что мусор плохо и нерегулярно вывозят. Кроме того, с наших граждан требуют, чтобы они покупали мешки для мусора. В федеральном законодательстве прописано, что мешки или маленькие баки жителям частного сектора обязан предоставлять регоператор. У нас этого почему-то нет. Мы предлагаем правительству принять поправки, чтобы привести областное постановление в соответствие с федеральными нормами, - сообщил депутат Агеенко.

Между тем

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов представил на профильном комитете заксобрания корректировки в госпрограмму по развитию системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области. Они связаны с приведением ее в соответствие с областным законом о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По данным министра, в следующем году на реализацию регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", входящего в состав нацпроекта "Экология", предусмотрено 43,3 миллиона рублей. На эти средства планируется приобрести 2279 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Также средства будут направлены на субсидии органам местного самоуправления на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО, а также создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.