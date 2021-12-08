Минстрой добавил средства на квартиры для ветеранов

Новости

Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
В Госдуме ответили на мем Украины о "головной боли" от России 18:10
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 17:57
Рубрика: Власть

Минстрой добавил средства на квартиры для ветеранов

Текст: Марина Трубилина
Минстрой направил дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Субвенции в размере более 12 млн рублей выделены из целевого резервного фонда на покрытие вновь образовавшейся потребности в жилье. Средства направлены в Дагестан, Удмуртию, Архангельскую, Новгородскую, Самарскую, Томскую области и Ханты-Мансийский АО.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов

Ранее правительство утвердило возможность перераспределения субвенций на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны, которая позволяет более эффективно использовать выделенные, но невостребованные в ряде регионов средства для покрытия существующей в других субъектах потребности.

Средства перераспределены по итогам мониторинга и анализа общей очереди нуждающихся в обеспечении жильем ветеранов. Выяснилось, что в некоторых регионах заявителей нет, а в других выделенных средств недостаточно.

Осенью уже было перераспределено более 1,5 млрд рублей между регионами на обеспечение жильем 904 ветеранов и приравненных к ним лиц, находящихся в списках нуждающихся в жилье. Дополнительно 82,3 млн рублей зарезервировали для обеспечения жильем ветеранов, которые встанут на учет в нынешнем году.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство Минстрой Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Дагестан ПФО Удмуртия СЗФО Архангельская область СЗФО Новгородская область ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе