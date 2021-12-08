Минстрой добавил средства на квартиры для ветеранов

Минстрой направил дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.

Субвенции в размере более 12 млн рублей выделены из целевого резервного фонда на покрытие вновь образовавшейся потребности в жилье. Средства направлены в Дагестан, Удмуртию, Архангельскую, Новгородскую, Самарскую, Томскую области и Ханты-Мансийский АО.

Ранее правительство утвердило возможность перераспределения субвенций на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны, которая позволяет более эффективно использовать выделенные, но невостребованные в ряде регионов средства для покрытия существующей в других субъектах потребности.

Средства перераспределены по итогам мониторинга и анализа общей очереди нуждающихся в обеспечении жильем ветеранов. Выяснилось, что в некоторых регионах заявителей нет, а в других выделенных средств недостаточно.

Осенью уже было перераспределено более 1,5 млрд рублей между регионами на обеспечение жильем 904 ветеранов и приравненных к ним лиц, находящихся в списках нуждающихся в жилье. Дополнительно 82,3 млн рублей зарезервировали для обеспечения жильем ветеранов, которые встанут на учет в нынешнем году.