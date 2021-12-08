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08.12.2021 11:01
Рубрика: Общество

На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды

Текст: Никита Пешков
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Ставропольском крае для посещения общественных мест теперь необходимо предъявить QR-код о проведенной вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Также подойдет свежий отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
Как получить QR-код во время пандемии коронавируса

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса вступают в силу с момента опубликования постановления. Документ размещен на сайте правовой информации Ставропольского края.

В его тексте говорится, что без QR-кодов или отрицательного теста нельзя посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, спортивные мероприятия, зоопарки, предприятия общественного питания и другие общественные заведения.

Отдельно отмечается, что родители смогут посещать новогодние праздники детей при тех же условиях.

"Очень многих волнует вопрос посещения родителями детских новогодних утренников. Сделать это будет можно при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста. Сделаем любимый зимний праздник безопасным вместе", - написал глава края на своей странице в Instagram.

Кроме того, с 22 декабря аналогичные требования будут распространяться на санатории и гостиницы региона. Они также смогут размещать постояльцев только при наличии у тех QR-кодов или отрицательных тестов.

Власти края напоминают: проще всего получить QR-коды о вакцинации или о перенесенном заболевании в приложении "Госуслуги" на своем смартфоне. Если такой возможности нет, то бумажную версию документа можно заказать в МФЦ.

Справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус действует 48 часов, говорится в постановлении. Достоверность QR-кода или отрицательного теста нужно подтверждать с помощью паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

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