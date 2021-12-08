В Дагестане пройдет фестиваль национальной книги России

Фестиваль национальной книги России в Дагестане проводится впервые. С 9 по 11 декабря состоятся презентации издательских проектов и книг российских издательств, встречи с писателями и документалистами.

По словам куратора ярмарки "Тарки-Тау" Марата Гаджиева, региональная книжная ярмарка в Дагестане проходит с 2012 года.

В нынешнем году ее проведут в расширенном формате, в виде фестиваля национальной книги России. В нем примут участие представители Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, издательских домов страны.

На разных площадках состоятся презентации издательских проектов и книг российских издательств, в том числе детских, встречи с писателями и документалистами, обзорные лекции по вопросам литературы и книгоиздания, мастер-классы, выступления артистов Дагестанской государственной филармонии, художественная выставка.

Кроме московских писателей и книгоиздателей, в Дагестан приедут гости из Удмуртии, Якутии, Чувашии, Башкирии, Тюмени и регионов Северного Кавказа.

В рамках фестиваля в Махачкале также пройдет форум средств массовой информации "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития".

На него приглашены журналисты ведущих газет и информационных агентств страны, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России.