В Дагестане пройдет фестиваль национальной книги России

Новости

На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
Японские туристы отправились к МКС с Байконура 10:47
Видео: В небе над Сочи сгорел метеорит 10:37
Из Минска в Дамаск вылетел самолет с мигрантами 10:31
Скончался бывший главный тренер ФК "Ростов" Игорь Гамула 10:21
В Москве не открылся МФЦ, где произошло двойное убийство 10:19
В Курской области откроют ночные рестораны и фудкорты 10:15
Мишустин утвердил правила поддержки инвестпроектов по созданию соцучреждений 10:00
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут" 10:00
Премьер Швеции оправдала нацистское приветствие своего министра 10:00
Аналитики назвали самые популярные соцсети в России 09:57
Опрос: Готовы ли россияне отказаться от одноразового пластика 09:53
МИД РФ: Санкции Запада против Беларуси похожи на наказание за дружбу с РФ 09:51
Байден принял отказ уроженки СССР от выдвижения на пост в минфине США 09:44
Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 11:21
Рубрика: Культура

В Дагестане пройдет фестиваль национальной книги России

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фестиваль национальной книги России в Дагестане проводится впервые. С 9 по 11 декабря состоятся презентации издательских проектов и книг российских издательств, встречи с писателями и документалистами.
Фото: Тимур Алиев/РГ Фото: Тимур Алиев/РГ
Фото: Тимур Алиев/РГ

По словам куратора ярмарки "Тарки-Тау" Марата Гаджиева, региональная книжная ярмарка в Дагестане проходит с 2012 года.

Фото: Пресс-служба Минкультуры РД
В Дагестане завершил работу Северо-Кавказский культурный форум⠀

В нынешнем году ее проведут в расширенном формате, в виде фестиваля национальной книги России. В нем примут участие представители Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, издательских домов страны.

На разных площадках состоятся презентации издательских проектов и книг российских издательств, в том числе детских, встречи с писателями и документалистами, обзорные лекции по вопросам литературы и книгоиздания, мастер-классы, выступления артистов Дагестанской государственной филармонии, художественная выставка.

Кроме московских писателей и книгоиздателей, в Дагестан приедут гости из Удмуртии, Якутии, Чувашии, Башкирии, Тюмени и регионов Северного Кавказа.

В рамках фестиваля в Махачкале также пройдет форум средств массовой информации "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития".

На него приглашены журналисты ведущих газет и информационных агентств страны, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России.

В регионах Культура Литература Культура Культурный обмен Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"