В Ингушетии неизвестные напали на школьный автобус и избили водителя

В Ингушетии неизвестные мужчины с травматическим оружием напали на школьный микроавтобус и избили 32-летнего водителя. Находившиеся в салоне дети не пострадали.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе республиканского СК, инцидент произошел вечером 7 декабря на улице Вишневой в селе Экажево.

"Неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по автомобилю Ford Transit. После чего избили деревянными палками 32-летнего местного жителя", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшему шоферу потребовалась медицинская помощь. Находившиеся в микроавтобусе школьники не пострадали.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, в рамках которой, наряду с прочим, будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей.