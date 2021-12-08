3D-мэппинг про Александра Невского в Петербурге посмотрели 4,8 млн человек

Онлайн-спектакль "Александр Невский VR" собрал почти пять миллионов просмотров. Зрелищный проект, созданный на стыке технологий 3D-mapping, VR и кино, приурочен ко Дням Эрмитажа и реализован при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Грандиозный зрелищный проект представляет собой виртуальное шоу на фасаде здания Главного штаба. Спектакль повествует об Александре Невском и его великих сражениях и погружает в далекое прошлое.

- 800-летие князя Александра - прекрасный повод поговорить не только о выдающейся личности нашей истории, но и в целом об эпохе коренного перелома: он родился в одной Руси, а ушел в совершенно другой, уже подмятой монголо-татарами и сохранившейся во многом благодаря ему, - рассказывает Екатерина Галанова, режиссер, продюсер, постановщик проекта. - Лично мне исторические проекты интересны именно потому, что они несут заряд не только художественный, но и просветительский. Возможно, это один из самых эффективных способов достучаться до многих, не желающих ни книги читать, ни историей своей страны интересоваться - к сожалению, сегодня это не только дети. Меж тем, знать историю, то есть накопленный предками опыт проб и ошибок - важно!

Музыкальный руководитель проекта "Александр Невский VR" Антон Танонов говорит, что на музыку для создания образа Древней Руси его вдохновил православный хор.

- Дело в том, что XIII век в сознании современного человека не связан с конкретными произведениями, поэтому задачи использовать в партитуре аутентичную музыку мы изначально не ставили. Я предпочитаю отталкиваться от эмоций, впечатлений и ожиданий современного человека, - объясняет Антон Танонов. - Образ Александра Невского меня волновал всегда. Любому народу важно иметь в истории мощные личности, обладающие стихийной силой и моральным авторитетом. Лично для меня князь Невский именно таким и является: человеком, который способен, преодолевая себя, свои страхи, косность мнения окружающих, совершать подвиги. Безусловно, в шеренге великих русских полководцев Александр Невский занимает одно из первых мест.

По совам режиссера видеоряда Алексея Огородникова, вместить в двенадцать минут судьбу такого человека, как Александр Невский, задача трудная, но создатели постарались затронуть самые ключевые эпизоды его жизни, которые во многом изменили линию будущего нашего народа.

- Ведь то, что для нас сегодня прошлое (Московское царство, Куликовская битва, Российская Империя…), для них, жителей XIII века, было будущим. Картины Васнецова, Рериха, Билибина легли в основу целого ряда решений - не цитатами, а атмосферой и направлением мысли, - говорит Огородников. - Конечно, опирались на фотографии архитектуры того периода - перебрали и переработали их очень большое количество. Сам образ Александра Невского во многом перекликается с фильмом Сергея Эйзенштейна, в котором, на наш взгляд, он воплощен мощнее всего.

По замыслу авторов проекта, шоу не должно претендовать на детальную достоверность. Его цель - сформировать художественный образ той эпохи. И, судя по отзывам зрителей, все получилось.

- Потрясающее сочетание экскурса в историю и волшебной сказки, - делится впечатлениями петербурженка Анастасия. - Слетающие со стен Главного штаба прекрасные жар-птицы, сковавший Дворцовую площадь лед, перезвон колоколов, краски, эмоции, ожившая Древняя Русь… А какое музыкальное сопровождение! Мы смотрели всей семьей несколько раз - и взрослые, и дети в полном восторге.