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08.12.2021 18:03
Рубрика: Экономика

Эксперты опасаются роста цен на щебень

Текст: Марина Трубилина

Не считать щебень полезным ископаемым и внести поправки в Налоговый кодекс предложил глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом говорится в его письме вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщает РБК.

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От производителей все чаще требуют заплатить налог на добычу полезных ископаемых, отмечает он, из-за чего цены на щебень могут вырасти. Ранее базой начисления НДПИ был строительный камень, из которого затем производится щебень, но в последнее время налоговики все чаще требуют пересчета налога, настаивая, что он должен начисляться на щебень.

Налоговая нагрузка на производителей щебня может вырасти в 4-8 раз, что приведет к росту цен на основной стройматериал, отмечали, обсуждая на днях ситуацию, члены Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов, технологий и промстроительства Общественного совета при Минстрое. Ранее налог начислялся на добываемое сырье - строительный камень. Изменений в налоговое законодательство не вносилось, однако налоговые органы теперь считают, что объектом НДПИ в горной добыче должен быть щебень - продукт глубокой переработки строительного камня, отмечают члены комиссии. А его цена существенно выше и, соответственно, выше становится налоговая нагрузка. Это приведет к снижению эффективности производителей, их банкротству и вновь к росту цен на щебень, считают члены Общественного совета.

Предложения экспертов будут направлены в Минстрой.

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