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08.12.2021 13:49

Ленинградская область выступила за изменение оплаты ТКО

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 278(8629)
Законодательное собрание Ленинградской области выступило с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство об обращении с твердыми коммунальными отходами. Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обсудили вчера на заседании областного парламента.

Депутаты предлагают снизить нагрузку на граждан, которые имеют в своем распоряжении два домовладения - например, квартиру и дачу. Сегодня, если человек живет по полгода на даче, то за вывоз мусора он все равно платит по обоим адресам. То есть оплачивает услугу, которой не пользуется. Что несправедливо, полагает председатель областного ЗакСа Сергей Бебенин. Тем более что порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении уже разработан и подробно прописан в постановлении правительства РФ.

Эксперты напомнили о решении ВС в отношении платы за вывоз мусора

- Мы предлагаем установить механизм перерасчета размера платы за коммунальную услугу, исчисляемой исходя из общей площади жилого помещения, для случаев временного отсутствия потребителя, - пояснил он корреспонденту "РГ".

А для этого, подчеркивает глава областного парламента, необходимо изменить также механизм расчета платы за вывоз мусора и брать за основу не площадь жилья, а количество проживающих: "Мусорит же человек, а не квадратные метры". Однако это возможно тоже только на федеральном уровне.

Депутаты в целом поддержали обращение к главе правительства РФ, но взяли время на подачу поправок. Оно будет направлено для рассмотрения в начале 2022 года.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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