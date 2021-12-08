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08.12.2021 19:30
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Рубрика: Общество

Ленобласть не согласилась с действиями петербургского «мусорного» оператора

Комитет по обращению с отходами Ленобласти выразил несогласие с действиями "Невского экологического оператора" в связи с тем, что петербургская компания объявила конкурс на проектно-изыскательские работы на участках, где предполагается строительство трех предприятий по переработке мусора. Нюанс в том, что конкурс объявлен по территориям Ленобласти, некоторые участки, где анонсированы изыскания, не включены в территориальные схемы по обращению с отходами, предварительной разъяснительной работы с местными жителями не проводилось, да и в областном комитете по обращению с отходами о конкурсе узнали уже по факту, когда на сайте госзакупок появилось соответствующее извещение.
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Ситуация с мусором в Ленобласти сложная. На территории региона обрабатываются и захораниваются не только местные отходы, но и те, что произведены в Петербурге. В границах Северной столицы, как города федерального значения, по действующему федеральному законодательству полигонов ТБО быть не может.

Раньше мусор захоранивался необработанным преимущественно на полигонах ТБО, созданным до появления современных мембран и технологических требований, а также оседал в лесах из-за недобросовестных жителей СНТ, юрлиц, нелегальных перевозчиков. Требования законодательства изменились, теперь весь объем ТКО необходимо обрабатывать и обезвреживать, постепенно повышать долю сортируемого полезного мусора для вторичного цикла производства, а экологически нейтральные "хвосты" размещать на технологической площадке - современном "полигоне" нового типа. Так как вместимость старых полигонов скоро будет исчерпана и необходимо их закрывать на рекультивацию, а мощностей обработки областных объектов нового формата хватает только на 1,2 млн тонн отходов, остро встал вопрос, как дальше переходить на переработку и экологические методы обращения с отходами.

В начале года депутаты областного парламента приняли региональный закон, регулирующий вопросы обращения с отходами. Он ввел несколько жестких требований, среди них централизованный контроль за перемещением отходов, увеличение штрафов за свалки, но главное, с 2023 года закон запрещает захоронение необработанных отходов на полигонах И обязывает изымать стекло, пластик и другие полезные фракции, чтобы минимизировать неутилизируемые остатки для размещения и сделать их экологически нейтральными.

Ну а существующие объекты должны быть постепенно выведены из оборота и рекультивированы. Например, по данным комитета Ленинградской области по обращению с отходами, уже с 2022 года будет закрыт полигон у деревни Самарка Всеволожского района.

Жители муниципалитетов, где полигоны закроются, конечно, испытывают определенный оптимизм, но мусор ведь образуется постоянно. Что с ним делать?

Еще в конце 2018 года после протестов жителей Петербурга и Ленинградской области власти заявили, что мусоросжигательных заводов строиться на территории агломерации не будет. Есть другой путь - глубокая переработка отходов, например, производство из них топливных гранул типа РДФ или СРФ. Существует инициатива перевести на такое топливо цементные заводы. По данным пресс-службы правительства Ленобласти, два крупных производителя уже выразили готовность, в случае, если в регионе построят мусороперерабатывающие заводы, принимать оттуда гранулят. Главный вопрос - где строить мусороперерабатывающие заводы.

В регионе приняли решение, что при размещении предприятий расстояние до жилых домов должно быть не менее трех километров.

На прошедшем недавно в администрации Ленинградской области круглом столе, посвященном территориальной схеме обращения с отходами региона, Леонид Шимарек, заместитель гендиректора Института планирования, экологии и гигиены, отметил, что главная проблема в том, что пока ни одна страна мира не умеет перерабатывать отходы "в ноль". И сейчас при создании полигонов нового поколения преследуются две главные цели - значительное снижение объемов остатков и изменение фракций для размещения, в первую очередь за счет исключения органических соединений.

В Ленобласти решили строить предприятия с именно такой, глубокой, переработки. Локации определены у старых заброшенных карьеров.

В частности, с начала февраля 2020 года стартовали инженерные изыскания на территории бывшего карьера "Островское" Выборгского района. До ближайших поселков расстояние около девяти километров. Были проведены изыскания и в карьере "Дубровка", расстояние до одноименного поселка - три километра. По данным региональных властей, геологические исследования показали, что при создании объектов в этих локациях кембрийские глины не дадут отходам попасть в грунтовые воды. Но это лишь один вид исследований, а для принятия окончательного решения нужно провести изыскания и общественные обсуждения разработанных проектов, прошедших госэкспертизы.

Но объявление о конкурсных процедурах появилось уже сейчас. В профильном комитете Ленобласти старт конкурсных процедур вызвал недоумение, а жители Дубровки и ряда поселков Выборгского района вышли на народный сход.

Масла в огонь подлило и то, что произошла путаница с адресами. Например, многие жители Выборгского района убеждены, что завод хотят построить не на Островском, а на Воронцовском карьере, а тот ближе к поселкам.

Правительство Ленобласти запустило опрос на своей странице "Вконтакте", где предложило гражданам решить, что же делать тогда с мусором в регионе. На момент написания материала в нем приняло участие более 2,5 тысяч человек. Самый популярный ответ, за него проголосовало свыше 45% респондентов - строить заводы по месту образования отходов, то есть, в Петербурге. На втором месте с результатом 39% - использовать карьеры, это тот вариант, который сейчас прорабатывается властями региона. Правда, что скрывать, никто не хочет, чтобы такой объект был в их районе. Эксперты в один голос говорят о том, что современные перерабатывающие комплексы - это экологичные объекты, у которых нет ничего общего со свалками. Но, опять же, гражданам, которые узнали об объявленном конкурсе на создание заводов из соцсетей, этого никто не рассказал. Не было предварительных обсуждений и ответов на возникающие вопросы.

В связи с этим комитет Ленобласти по обращению с отходами потребовал от "Невского экологического оператора" отменить проведение конкурса в добровольном порядке. В противном случае комитет грозится обратится с жалобой в надзорные органы.

Прямая речь

Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами:

- Строительство объектов для обращения с отходами - сложная и социально острая тема. Несмотря на современный подход и положительную практику, которую получили все рассматриваемые технологии за рубежом в течение многих лет, в нашем обществе всегда чувствуется отрицание самой возможности строительства объекта сортировки, обработки, размещения остаточных хвостов отходов где-то близко с нами. В сложившейся ситуации хорошая и правильная идея - создание современных экологичных комплексов глубокой переработки отходов в режиме открытого диалога с гражданами и после таких этапов, как исследование геологических слоев, проектирование в соответствии с требованиями федерального законодательства, государственные экспертизы проектов. Жители Ленинградской области и все мы очень трепетно относимся к экологическому благополучию нашего региона и уделяем особое внимание тому, каким будет обновленная система обращения с отходами, какими будут новые заводы.

Большую роль в сложившемся предубеждении к реализации любых проектов сыграло наследие в виде крупных свалок, которые до сих пор создают неудобства жителям Ленинградской области и органам государственной власти всех уровней своей работой в рамках старых договоренностей и уходящих в прошлое нормативов.

Только вместе мы можем создать совершенно новую, технологически безопасную систему работы с отходами, какую нас обязывает создать и указ президента, и высокие экологические требования сегодняшнего дня. Каждый их нас несет ответственность за те решения, которые давно пора принять, поэтому необходимо стать объективным в формировании своего мнения и осознать личную ответственность за те отходы, которые мы производим.

К слову

Для обсуждения экологических проблем региона в соцсети "Вконтакте" появилась группа "Чистая Ленобласть".

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