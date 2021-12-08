Мурманская область дополнительно получит 155 миллионов на дороги

За перевыполнение плана по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" Мурманская область дополнительно получит из федерального бюджета более 155 миллионов рублей на ремонт дорог, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Заполярье вошло в топ лучших регионов России по достижению показателей дорожного нацпроекта. Если в 2020 году объем ремонта дорог по нацпроекту в области составил чуть более 60 километров, то за истекший период 2021 года в регионе было обновлено 95 километров асфальта. Отремонтировано 38 объектов из плана 2021 года и еще девять - из плана нацпроекта на 2022 год. Эти результаты особенно значимы, если учесть, что строительный период на Крайнем Севере очень короток.

Увеличение темпов дорожного ремонта Заполярью крайне необходимо. Как отметили в Мурманской областной думе, сегодня более 64 процентов региональной дорожной сети не соответствует нормам. На качество дорог поступает немало жалоб автолюбителей. Однако источники, из которых пополняется региональный Дорожный фонд, позволяют финансировать только пятую часть требуемых работ.

Региональные власти предпринимают серьезные усилия в этом направлении. За последние два года в Мурманской области обновлены 2,8 миллиона квадратных метров асфальта.

Кстати

В 2022 году планируется отремонтировать дорогу из Североморска в Североморск-3, автомобильную дорогу Кола - Мурмаши, автоподъезды к Корзуново, Североморску и Заполярному.