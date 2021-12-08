На "Ленфильме" снимут кино о женщинах Арктики

В российском этнографическом музее Санкт-Петербурга состоялось награждение финалисток и победительниц конкурса "Женский голос Арктики". Более ста представительниц северных этносов России полтора месяца рассказывали о себе и своем народе, показывали свои творческие достижения и уникальные навыки жизни в условиях вечной мерзлоты.

Необычность конкурса, собравшего девушек таких народностей, как якуты, эвенки, чукчи, юкагиры, долганы и других, была еще и в том, что участницы соревновались между собой, находясь в разных географических точках. За сотни и тысячи километров друг от друга. Члены жюри и партнеры тоже оказались им под стать: некоторые живут в Финляндии и Корее. Словом, весь процесс происходил с применением современных технологий - в режиме медиа-мостов. Включая и само награждение.

На торжественной церемонии вручения призов и дипломов, часть финалисток находилась в Якутске, а две представительницы северных народов - в Санкт-Петербурге. Между городами расстояние в шесть тысяч километров и шестичасовая разница во времени. Но объединение на медиа-мосту все же произошло. Этим ли девушкам привыкать на расстоянии понимать друг друга? Они, выросшие в бескрайных снегах, умеют это делать с рождения. Как и владеют горловым пением или играют на варгане.

Кстати, как пояснила одна из участниц, горловому пению невозможно научиться. С этим умением рождаются.

- Оно выполняется на вдохе и на выдохе, и далеко не все владеют таким пением, - говорит представительница чукотской культуры Зоя Туре. - Моя мама и сестры тоже немного умеют, но не так, как это получается у меня. Поэтому в семье только я выступаю в разных музыкальных проектах, например, в театре шаманского бубна.

Впрочем, театр - это хобби. А основная работа связана с педагогикой. Зоя с 2003 года живет в Петербурге и преподает чукотский язык в Институте народов севера. Вообще, среди участниц, которых на начальном этапе было более ста, есть предприниматели, юристы, библиотекари и, конечно, артисты, танцоры и певцы.

Победительницей конкурса "Женский голос Арктики" стала Констанция Петрова, школьная учительница эвенкийского языка в Якутске. Второе место заняла Надежда Варламова из Якутского музыкального колледжа, а третье - Яско Яндо из поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе. Приз зрительских симпатий достался Александре Матвеевой.

- Именно в Арктике, на Севере очень ярко проявляется индивидуальность людей, - сказал, поздравляя девушек, председатель международного жюри, директор "Кунсткамеры" Андрей Головнев. - В сложных климатических условиях больше радости, счастья и умения ценить жизнь.

Не только победительницы, но и все финалистки получили призы от спонсоров конкурса. А еще на "Ленфильме" про них снимут документальную картину с таким же названием "Женский голос Арктики". Туда войдут самые трогательные и интересные истории женщин, которые родились и живут не в самых простых природных условиях. Чем они занимаются, о чем мечтают и откуда берут силы на творчество.