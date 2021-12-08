Пенсионерки заплатили друг другу компенсации за взаимную ругань в Сети

Две пенсионерки в Вологодской области - 71-летняя Татьяна А. и 64-летняя Тамара Б. - подали иски друг на дружку за оскорбления в интернете.

У каждой был повод обижаться, и каждая обижала другую на чем свет стоит.

"При рассмотрении дела суд установил, и стороны это не оспаривали, что между ними в течение длительного времени сложились конфликтные отношения на почве личной неприязни, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Как следует из материалов дела, распечаток текстов сообщений, объяснений истца и ответчика, они в своих комментариях в социальной сети допустили в адрес друг друга слова и выражения с унизительной оценкой лица, которые противоречат общепринятым нормам морали и нравственности".

Суд, все прочитав и взвесив, обязал каждую выплатить своей заклятой подружке по 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.