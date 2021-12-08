Пенсионерки заплатили друг другу компенсации за взаимную ругань в Сети

Новости

КНР: Бойкот Олимпиады противоречит желанию Австралии наладить отношения 08:45
В ЕСПЧ поступила жалоба на закрытие русской школы в Эстонии 08:38
Две шайбы и две передачи Панарина принесли победу "Рейнджерс" 08:30
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России 08:03
В миланском Ла Скала президента Италии позвали "на бис" 07:55
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро в 2024 году 07:40
В Якутии 11 человек оштрафовали за фейки о борьбе с COVID-19 07:21
Новую "Вестсайдскую историю" запретили в шести странах Ближнего Востока 07:12
В Якутии и на Чукотке школьники не пошли на занятия из-за морозов 06:59
Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей 06:57
Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана 06:55
Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев 06:49
ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза 06:45
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год 06:22
В Германии два человека погибли при столкновении военной техники на полигоне 05:47
Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19 05:40
Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V" 05:08
Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов 04:40
Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода 04:31
Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной" 04:05
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов 03:50
Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго 03:30
ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира 02:57
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

Пенсионерки заплатили друг другу компенсации за взаимную ругань в Сети

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Две пенсионерки в Вологодской области - 71-летняя Татьяна А. и 64-летняя Тамара Б. - подали иски друг на дружку за оскорбления в интернете.

У каждой был повод обижаться, и каждая обижала другую на чем свет стоит.

Завершено следствие по делу блогера, осквернившим портрет ветерана

"При рассмотрении дела суд установил, и стороны это не оспаривали, что между ними в течение длительного времени сложились конфликтные отношения на почве личной неприязни, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Как следует из материалов дела, распечаток текстов сообщений, объяснений истца и ответчика, они в своих комментариях в социальной сети допустили в адрес друг друга слова и выражения с унизительной оценкой лица, которые противоречат общепринятым нормам морали и нравственности".

Суд, все прочитав и взвесив, обязал каждую выплатить своей заклятой подружке по 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны