Петербург ощутил последствия сильных морозов и снегопадов

В Петербурге побит метеорекорд 1893 года: на этой неделе 6 декабря стало самым холодным за 128 лет. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни повторения аномальных холодов ждать не приходится, хотя температура все равно больше чем на десять градусов ниже нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Зато к началу следующей недели в Северной столице ожидаются дожди со снегом и потеплеет сразу до плюс одного. Погода, вероятно, отчаялась заставить петербургских коммунальщиков убрать город как следует и берется решать задачу своими методами. Потому что уже даже градоначальник Александр Беглов заявил, что у горожан есть основания для того, чтобы быть недовольными. Тем более что снегопады, хоть и небольшие, по прогнозу продлятся до пятницы включительно.

- В целом дорожники справились со сложной задачей. В первую очередь обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю, - заявил он в эфире "Радио России".

Только на портале "Санкт-Петербург" и только с утра до полудня 7 декабря на портале "Наш Санкт-Петербург" было оставлено больше двух десятков заявок с однотипным текстом: "Неубранный снег, требуется обработка территории пескосоляной смесью". География - весь город: улица Коллонтай в Невском районе и Маяковского в центре, Лермонтовский проспект и проспект Ветеранов. "С момента первого выпадения осадков и по сегодняшний день на улице Добровольцев (напротив дома 54) уборка снега не производилась", - пишет Людмила К. "В парадные без своей лопаты не зайти, снег совсем не убирается", - добавляет Лидия Л. Все сообщения подкреплены впечатляющими фотографиями.

Больше всего неудобств прочувствовали на себе пассажиры общественного транспорта. Снегоуборочная техника нагребла у остановок огромные кучи с проезжей части, из-за чего автобусы и троллейбусы не могли подъехать близко к тротуару. Это свело на нет все преимущества низкопольного подвижного состава, которым так гордится Смольный. В комитете по транспорту и комитете по благоустройству даже решили провести совместный контрольный рейд. Правда, выбрали для этого один из самых "чистых" городских маршрутов - прокатились на троллейбусе № 5 по Невскому проспекту до Конногвардейского бульвара. Нарушений не отметили, хотя все равно напомнили, что полноценной уборке улиц мешают припаркованные на обочинах автомобили.

Еще одна проблема Петербурга - наледь и сосульки на крышах. Уже несколько лет коммунальные службы пытаются решить ее с помощью технологии "холодный чердак". В рамках программы капремонта кровлю многоквартирных домов утепляют таким образом, чтобы она не нагревалась и снег не таял, образуя сосульки и создавая угрозу прохожим. Но в масштабах всего города это процесс не быстрый, поэтому профильные службы изобретают свои методы.

- Работники коммунальных служб Петербурга взяли на вооружение "квартальный принцип" уборки снега. В конкретном дворе выполняется весь спектр работ - сброс снега и наледи с кровель, очистка дворов с помощью уборочной техники и средств малой механизации, а также вывоз снежных масс на снегоплавильные пункты, - рассказали в жилищном комитете. - Затем сотрудники и техника перемещаются по утвержденному маршруту. За рабочий день при таком подходе коммунальщики успевают основательно "зачистить" несколько квартальных территорий.

Фото- и видеофиксацию подобных фактов петербуржцы также ведут через соцсети. И заодно отмечают небесспорные ноу-хау. Например, в Манежном переулке при очистке крыши припаркованные автомобили накрыли для защиты старыми матрасами.

Тем временем

Сильные морозы, как обычно, привели за собой коммунальные аварии. В районе станции метро "Пролетарская" произошел прорыв трубы с холодной водой, что даже заставило направить в обход трамваи, в районе перекрестка проспектов Ветеранов и Маршала Жукова - прорыв трубы системы отопления.