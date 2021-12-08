Петербуржцы с заболеваниями сердца смогут получать лекарства бесплатно

Петербуржцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно. При этом основная часть забот ляжет не на пациентов, а на лечебные учреждения.

Право на дополнительное бесплатное обеспечение в течение двух лет определенными лекарственными препаратами имеют те, кто перенес инфаркт миокарда, инсульт, аорто-коронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию при мерцательной аритмии.

- Организованная система предполагает оформление документов для получения бесплатных медикаментов на этапе стационара, передачу сведений о пациенте на амбулаторный этап в день выписки из стационара и возможность для пациента получить льготный рецепт на следующий день после выписки из стационара при явке в поликлинику или вызове врача на дом, - поясняют в городском комитете по здравоохранению.

Планируется, что не менее 90 процентов пациентов-сердечников будут поставлены на соответствующий учет сразу в день выписки из стационара. Однако возможность получать лекарства бесплатно за ними сохранится только в том случае, если пациент будет соблюдать сроки визитов к врачу и выполнять все необходимые процедуры и исследования, предупреждают чиновники.