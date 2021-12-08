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08.12.2021 17:03

Под Калининградом открылся первый в СЗФО карбоновый полигон

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 279(8630)
"Росянка" - так называется первый на Северо-Западе карбоновый полигон. Здесь ученые будут изучать парниковые газы, влияющие на глобальные изменения климата, на торфянике и в акватории Балтийского моря. Главная задача - разработать и испытать на практике механизмы, которые позволят уменьшить выбросы углекислого газа и метана в атмосферу.

Для чего вообще нужны карбоновые полигоны? Они помогают бороться с глобальным потеплением. Средняя температура нашей планеты повышается в течение последних ста лет в результате активной деятельности человека, развития промышленности. Но сейчас, говорят специалисты, ситуация становится критической.

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- По данным ООН, есть свидетельства, что некоторые изменения климата Земли стали необратимыми, - рассказывает Лейла Баширова, замдиректора по научной работе Атлантического отделения Института океанологии РАН. - Если ситуацию не изменить, последствиями потепления станут повышение уровня Мирового океана, затопление прибрежных территорий, частые ураганы и другие экстремальные погодные явления. Аномальная жара и наводнения во всем мире, которые мы наблюдали этим летом, могут показаться легкой прогулкой.

Важный фактор, провоцирующий глобальное потепление, связан с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере, поясняет калининградский ученый. Эти газы задерживают тепловую энергию, отраженную от Земли, в приземном слое атмосферы. В результате наша планета нагревается, возникает эффект парника.

На карбоновых полигонах химики, биологи и другие специалисты изучают, сколько парниковых газов выделяет в атмосферу та или иная экосистема. А также разрабатывают технологии, которые в перспективе позволят снизить негативное воздействие на экологию. В феврале этого года федеральное Министерство науки и высшего образования запустило пилотный проект, направленный на создание таких исследовательских площадок по всей стране.

Калининградский карбоновый полигон имеет две исследовательские площадки. Первая расположилась на торфянике Виттгирренский. Когда-то здесь были болота, которые забирают из атмосферы больше парниковых газов, чем выделяют. Но болота разрушили и осушили в результате торфодобычи и мелиоративных работ. Осушенный торфяник стал мощным излучателем парниковых газов. И вот теперь ученым предстоит решить, как превратить этого "вредителя" в полезную для мирового климата экосистему.

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Вторая площадка - это Гданьская впадина в акватории Балтийского моря. Там наблюдается так называемая метановая аномалия, то есть колоссальное содержание метана в осадках. С учетом того, что метан влияет на изменения климата в десятки раз активнее, чем углекислый газ, исследования аномалии, как и исследования углеродного баланса Балтийского моря в целом, могут дать ученым ответы на многие вопросы.

Еще одна примечательная особенность "Росянки" связана с хорошо развитой транспортной системой Калининградской области. От Института живых систем, который является основной химико-биологической базой федерального университета, до площадки на торфянике Виттгирренский можно добраться за час. Поэтому кампус карбонового полигона сделали мобильным. Ученые отправятся в свои многочисленные экспедиции в комфортных домах на колесах. А питать исследовательский центр энергией будет мобильная солнечная электростанция.

Прямая речь

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Вопрос снижения негативного воздействия на атмосферу крайне важен для Калининградской области. Регион растущий, к нам переезжает много людей из других субъектов РФ. И, конечно, сохранение экологии, сохранение окружающей среды - это фактор, влияющий на привлекательность нашего региона. Второй важный фактор связан с новым трансграничным регулированием, системой торговли углеродными квотами, углеродным налогообложением, которые вводятся и в России, и в близлежащих странах, в том числе в странах Евросоюза. Калининградская область плотно вовлечена в международную торговлю, и для нас важно сохранять рынки сбыта, наращивать возможности по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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