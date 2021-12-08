Ради видео в Instagram вандал сорвал городскую камеру видеонаблюдения

Новости

КНР: Бойкот Олимпиады противоречит желанию Австралии наладить отношения 08:45
В ЕСПЧ поступила жалоба на закрытие русской школы в Эстонии 08:38
Две шайбы и две передачи Панарина принесли победу "Рейнджерс" 08:30
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России 08:03
В миланском Ла Скала президента Италии позвали "на бис" 07:55
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро в 2024 году 07:40
В Якутии 11 человек оштрафовали за фейки о борьбе с COVID-19 07:21
Новую "Вестсайдскую историю" запретили в шести странах Ближнего Востока 07:12
В Якутии и на Чукотке школьники не пошли на занятия из-за морозов 06:59
Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей 06:57
Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана 06:55
Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев 06:49
ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза 06:45
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год 06:22
В Германии два человека погибли при столкновении военной техники на полигоне 05:47
Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19 05:40
Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V" 05:08
Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов 04:40
Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода 04:31
Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной" 04:05
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов 03:50
Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго 03:30
ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира 02:57
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 08:31
Рубрика: Происшествия

Ради видео в Instagram вандал сорвал городскую камеру видеонаблюдения

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Желание засветиться в социальной сети привело 21-летнего жителя Вологодской области на скамью подсудимых.

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в июле этого года около 14.00 в городе Вытегре Максим С., будучи пьяным, залез под крышу ротонды и вырвал камеру наружного видеонаблюдения, чем уничтожил ее.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины

По нынешним временам, что у пьяного на уме, то у него же скоро будет в блоге. Камера, а с ней и городской бюджет, пострадали ради лайков. Полицейским молодой человек рассказал, что гулял по городу и попросил прохожего снять на телефон, как он срывает камеру видеонаблюдения. Из-за алкогольного опьянения плохо понимал, что делает. Видео выложил в Instagram, а камеру выбросил в урну у фонтана. Дело происходило в верхней части деревянной набережной реки Вытегры. Легко представить, какая красота вокруг. Да и погода, наверное, шептала. И совершенно точно - кричал алкоголь в крови. Как тут не снять озорную сторис?

Однако такие творческие порывы подпадают под статью УК "Вандализм". За некоторые художества должны отвечать даже истинные художники. "Своими умышленными действиями Максим С. причинил администрации МО "Город Вытегра" материальный ущерб на общую сумму 2,5 тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе. - Мировой судья назначил С. наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскал с него в пользу администрации причиненный материальный ущерб".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны