Ради видео в Instagram вандал сорвал городскую камеру видеонаблюдения

Желание засветиться в социальной сети привело 21-летнего жителя Вологодской области на скамью подсудимых.

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, в июле этого года около 14.00 в городе Вытегре Максим С., будучи пьяным, залез под крышу ротонды и вырвал камеру наружного видеонаблюдения, чем уничтожил ее.

По нынешним временам, что у пьяного на уме, то у него же скоро будет в блоге. Камера, а с ней и городской бюджет, пострадали ради лайков. Полицейским молодой человек рассказал, что гулял по городу и попросил прохожего снять на телефон, как он срывает камеру видеонаблюдения. Из-за алкогольного опьянения плохо понимал, что делает. Видео выложил в Instagram, а камеру выбросил в урну у фонтана. Дело происходило в верхней части деревянной набережной реки Вытегры. Легко представить, какая красота вокруг. Да и погода, наверное, шептала. И совершенно точно - кричал алкоголь в крови. Как тут не снять озорную сторис?

Однако такие творческие порывы подпадают под статью УК "Вандализм". За некоторые художества должны отвечать даже истинные художники. "Своими умышленными действиями Максим С. причинил администрации МО "Город Вытегра" материальный ущерб на общую сумму 2,5 тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе. - Мировой судья назначил С. наказание в виде 300 часов обязательных работ и взыскал с него в пользу администрации причиненный материальный ущерб".