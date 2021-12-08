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08.12.2021 20:51
Рубрика: Происшествия

Совладельца "Рив Гош" и "Юлмарт" задержали в Петербурге

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В Санкт-Петербурге задержали 59-летнего американца Августа Кристофера Мейера, который принимал участие в развитии в России гипермаркетов "Лента", онлайн-ретейлера "Юлмарт", а также являлся совладельцем российской парфюмерно-косметической сети "Рив Гош". Вместе с бизнесменом была задержана и его жена Инна Мейер. По данным газеты "Коммерсант", супруги подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Эти деньги бизнесмены получили на развитие бизнеса, который вскоре потерпел крах.

Ранее фигурантом уголовного дела о хищении полученных "Юлмартом" в виде кредитов 2,3 млрд рублей стал другой совладелец компании, Дмитрий Косыгин. Это произошло еще в 2017 году. Он был сначала арестован, потом выпущен на свободу. И уехал за границу.

Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС
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Уголовное преследование Косыгина началось на фоне акционерного конфликта в компании из-за того, что совладельцы бизнеса не сошлись во взглядах на его развитие. В конфликте участвовали Косыгин и Мейер (вместе владели 61,5%), с одной стороны, и еще один партнер Михаил Васинкевич (владел 38,5%) - с другой. Косыгин и Мейер пытались выкупить долю Васинкевича, но не договорились об условиях.

В среду днем Августа и Инну Мейер доставили в Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следователи вчера допрашивали супругов в качестве подозреваемых. Но не исключено, что уже в ближайшее время их статус изменится на обвиняемых. По поводу меры пресечения пока не сообщалось.

Напомним, с 2016 года "Юлмарт" из-за конфликта между акционерами потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу. В феврале 2019 года арбитражный суд обязал "Юлмарт" выплатить Сбербанку долг в размере 1 млрд рублей, а также неустойку в размере 338 млн рублей. Еще через год тот же суд признал "Юлмарт" банкротом.

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