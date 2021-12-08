В Поморье новорожденным начнут выдавать подарочные комплекты

В Архангельской области с 1 января 2022 года впервые начнут выдавать подарочные комплекты для новорожденных.

Дарить родителям только что появившихся на свет малышей все необходимое предложили сами северяне - с этой идей в августе они обратились к главе Поморья Александру Цыбульскому. В итоге средства "на пеленки" предусмотрены в региональной казне, а состав комплекта в министерстве труда, занятости и социального развития региона разработали совместно с общественными организациями.

Теперь с нового года каждый архангельский новорожденный будет покидать роддом в день выписки с "приданым", частью которого станут комбинезон, ползунки, пеленки и кофточки, гигиенические и косметические средства, игрушки.

Для того чтобы оформить подарочный набор, достаточно предъявить паспорт, согласие на обработку персональных данных и написать заявление. Причем заменить "пеленки" деньгами нельзя.

Комплект будет вручаться для каждого новорожденного - если в семье появятся на свет двое, трое и более малышей, количество наборов увеличится соответственно. В постановлении правительства предусмотрены также ситуации, когда дети рождаются вне больничных стен - в этом случае в течение трех месяцев родителям нужно обратиться в отделение социальной защиты населения с паспортом. Важно также, что малыш должен появиться на свет в Архангельской области.