В Эрмитаже открылась выставка работ Альбрехта Дюрера

В Эрмитаже открылась юбилейная выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию мастера.

В экспозиции представлено более 400 работ, но наибольший интерес представляют, конечно же, гравюры.

- Эразм Роттердамский якобы говорил, что Дюрер оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски, - напомнил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Дюрер - великий живописец, но гравер и рисовальщик он - непревзойденный.

Про это - выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой.

Эрмитаж не впервые предлагает зрителям комплексное знакомство с искусством, вовлекая в процесс его познания не только зрение, но и слух. Дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра musicAeterna специально к выставке создали авторские подборки музыкальных произведений, которые позволят устроить "персональную медитацию наедине с искусством". На сайт с саундтреками можно будет попасть с помощью QR-кода.

Дюрер сделал гравюру одним из самых популярных видов изобразительного искусства эпохи Возрождения. Он работал в технике так называемых высокой гравюры - ксилографии, рисунок для которой наносился на деревянную доску, и глубокой гравюры - по медной доске с помощью специальных инструментов - штихелей. В Николаевском зале можно увидеть все самые значительные его работы: серии "Апокалипсис", "Страсти Христовы", "Жизнь Марии", а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана: "Триумфальная арка" и "Триумфальное шествие". Помимо графических работ, представлены витражи, деревянные скульптурные рельефы, кубки, камеи, медали, выполненные по рисункам и гравюрам знаменитого художника. Отдельный интереснейший раздел - "подражание Дюреру", то есть копии и подделки, вариации "на тему" и "по мотивам", заимствования и переосмысления.