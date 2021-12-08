В Калининграде родителей пустят на новогодние утренники без QR-кодов

В Калининградской области для посещения новогодних утренников родителям (законным представителям) детей не понадобится QR-код.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со ссылкой на решение областного министерства образования.

- На данный момент установлены следующие требования: посетить мероприятие могут только мама или папа, не имеющие признаков ОРВИ и прошедшие термометрию на входе в учреждение, - уточнил он.

В прошлом году проведение массовых новогодних мероприятий в школах и детсадах было запрещено из-за эпидемической ситуации. В детсадах возможно было проведение праздника только в пределах одной группы, родители не допускались.

Сейчас в Калининградской области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19 или перенесенное заболевание, без которых нельзя посетить торговые центры, учреждения культуры и другие общественные места.