В Карелии мошенница отказалась вернуть деньги по программе "Земский доктор"

В Карелии случился скандал с одним из участников программы "Земский доктор". Пудожская центральная районная больница, куда приехала врач, требует вернуть почти миллион. А причина - не отработан положенный срок.

Пудожский район для современного человека довольно дальний уголок Карелии. Возможно, врач, приехавшая в Пудожский район, не представляла, где будет жить. Работать в больнице начала с июня прошлого года. А уже в сентябре ей заплатили миллион рублей.

Проработав год, доктор расторгла трудовые отношения. Ей предложили вернуть почти 767 тысяч рублей, так как она не отработала положенные пять лет. Но она отказалась. И тогда Пудожская центральная районная больница обратилась с иском в суд о взыскании денег.

Подобный случай в Карелии пока единственный. В нынешнем же году в республику по программе "Земский доктор" приехали 44 медицинских работника. Это медсестры, фельдшеры ФАПов, фельдшеры скорой медицинской помощи, участковые педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, дерматовенерологи, анестезиологи, оториноларингологи, стоматологи, неврологи, травматологи. Впервые в программе приняли участие участковые медицинские сестры.

Вообще в 2021 году на программу "Земский доктор" в Карелии направили 53 миллиона рублей. Кроме того, действует и ведомственная целевая программа регионального министерства здравоохранения, направленная на обеспечение учреждений квалифицированными кадрами. На единовременные выплаты медикам, приехавшим из разных субъектов России, уже потратили более 69 миллионов. Выплаты получили 53 специалиста.

Что касается уехавшего врача, то Пудожский районный суд установил, что решением Арбитражного суда Московской области от 15 ноября нынешнего года она признана несостоятельной - банкротом. Введена процедура реализации личного имущества сроком на полгода. Пудожскую районную больницу включили в реестр требований кредиторов.

Кстати, в Карелии что-то подобное произошло по программе "Земский учитель". Жительница Ленинградской области пыталась стать учителем физики в сортавальской школе N 6. Но в ходе конкурса выяснилось, что она представила недостоверные сведения о судимости и наличии высшего образования. Так мошенницу и раскрыли.

Оказалось, что с 2000 по 2021 год, используя поддельные документы, она сумела поработать учителем в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей. В августе прошлого года против нее возбудили уголовное дело по статье мошенничество с целью получения выплат в крупном размере - миллиона рублей за участие в "Земском учителе".

Это было в Псковской области. Теперь и Сортавальский суд за использование фальшивых сведений приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.