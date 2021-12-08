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08.12.2021 14:24
Рубрика: Общество

В Ленобласти сиротам компенсируют аренду жилья

Текст: Ольга Шен (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 278(8629)
В Ленинградской области детям-сиротам помогут с оплатой коммунальных услуг и арендой жилья. Соответствующие поправки внесены накануне в региональное законодательство об опеке и попечительстве.
Фото: Петр Коннов/РГ
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Согласно федеральному закону, субъекты РФ обязаны предоставить детям-сиротам жилье, однако сделать это быстро получается не всегда. Теперь жителям Ленобласти время ожидания будет оплачиваться из регионального бюджета. Ежемесячная компенсация составит фактическую стоимость аренды жилого помещения, однако не выше 10 тысяч рублей в сельской местности и 15 тысяч рублей в городском поселении.

Еще одно важное нововведение касается тех, кто живет и учится в детских домах и интернатах. Как пояснила корреспонденту "РГ" депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко, у многих есть собственное жилье, и с годами у ребенка, который сам не зарабатывает и не имеет доходов, образуется огромный долг за коммунальные услуги. Теперь такие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут включены в перечень граждан, получающих меры социальной поддержки в виде освобождения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Наконец, третье нововведение - выплата сиротам социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей на период обучения.

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