В Петербурге представят восстановленные балеты Леонида Якобсона

Программа демонстрирует наследие Якобсона во всем его многообразии. В первом отделении зрители увидят миниатюры из цикла "Классицизм - Романтизм" (в том числе премьеру виртуозного "Па-де-де" на музыку Моцарта). Удивительное сочетание канонических форм и авторского пластического рисунка, где каждый дуэт или вариация - это полноценный драматический спектакль, полный жизни и гармонии.
Второе отделение открывает "Свадебный кортеж" на музыку Дмитрия Шостаковича - одноактный балет, сюжет которого навеян ранними произведениями Марка Шагала. Продолжают - миниатюры из знаменитого цикла "Роден".
"Вечная весна", "Поцелуй" и другие постановки, созданные Якобсоном под вдохновением от искусства скульптора-импрессиониста и в свое время шокировавшие зрителей своим эротизмом, давно стали визитной карточкой театра. Как Роден совершил переворот в пластике, так Якобсон создал новый язык танца и во многом изменил лицо отечественного балета.
Художественный руководитель театра Андриан Фадеев подчеркивает: речь идет не о современном видении хореографии Якобсона, а именно о ее восстановлении. У труппы есть счастливая возможность обратиться к первоисточнику: с молодыми артистами репетируют педагоги, некогда лично работавшие под руководством Леонида Вениаминовича.
Вера Соловьева и Николай Левицкий - звезды первого состава легендарной труппы "Хореографические миниатюры". Именно на них Леонид Якобсон ставил многие свои шедевры, они были не просто подопечными гениального хореографа, но его сотворцами. И именно они помогают сегодня вернуть к жизни наследие балетмейстера, добиваясь от современных танцовщиков аутентичности исполнения, точного соответствия изначальному рисунку. Но - через призму собственного многолетнего опыта и с определенной поправкой. Ведь Якобсон каждую миниатюру ставил специально для конкретных актеров с определенными данными, пропорциями. Другой состав - другие нюансы.
- Здесь все на мелочах, на нюансах. Шаг вправо, шаг влево - и это уже не Якобсон, - говорит Вера Соловьева ("чистой воды алмаз", называл ее Леонид Вениаминович). - Нам приходится брать на себя ответственность быть "богами", чтобы сотворить особый мир, как творил его Якобсон. Да, с нами репетировать непросто. Музыкальности, выразительности, артистизма мы добиваемся, порой останавливая репетицию по мелочам. В напряженной работе без спорных моментов не обойтись, хотя в основном ребята работают очень хорошо, ведь настоящие профессионалы не могут халтурить. Нас очень радует, что команда Андриана Фадеева всерьез воспринимает миссию сохранения наследия основателя труппы. Наряду с русской классикой и современными балетами якобсоновский репертуар должен быть здесь постоянным. Он, как звук камертона, строит гармонию и задает верную тональность всем художественным процессам, которые делают балетный театр Театром.
Андриан Фадеев, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона:
- Якобсон был гением, а путь гения всегда непрост. В пространстве своей судьбы Якобсон двигался по собственной, им самим выверенной траектории. В поисках нехоженых путей в искусстве его вела поразительная творческая интуиция и неистощимая фантазия прирожденного художника. "Хореографическая фантазия Леонида Якобсона неистощима, - еще при жизни балетмейстера писала выдающаяся балерина Татьяна Вечеслова. - По его работам видишь, что пластические возможности человеческого тела поистине беспредельны. Кажется, все подвластно танцу, любое чувство, любая мысль". Леонид Якобсон в свое время взрывал балетное пространство нашей огромной страны своим стреляющим в упор творчеством, и в его постановках блистали ярчайшие танцовщики Наталья Макарова Алла Шелест, Михаил Барышников, Алла Осипенко, Инна Зубковская, Нинель Кургапкина и многие другие. Мы и сегодня стараемся соответствовать замыслу Мастера, создавшего некогда "труппу солистов", команду универсальных танцовщиков, способных воплотить художественный замысел любой сложности. Бунтари меняют мир, и современный балет без творений Якобсона был бы иным. Как иными были бы мы сами. Справедливость этой истины каждым своим спектаклем подтверждает наша молодая "труппа солистов", верная заветам Мастера..
- После окончания Пермского училища я танцевала исключительно классику: Фею Сирени, Аврору, Одетту-Одиллию. А потом позвонил знакомый, рассказал про новую труппу, и я приехала в Ленинград, - рассказывает Вера Соловьева. - У Якобсона женский состав был уже определен, ему нужны были мужчины. Но после того, как он меня посмотрел, решил взять в коллектив. Сначала я танцевала Мертвую царевну, и делала это с легкостью. А потом он поставил для нас с Колей Левицким "Бродячий цирк" на музыку Стравинского. И это был шок. После чистой классики, танцевать которую - легкое счастье, мне предложили стать Балериной бродячего цирка, где надо было нарочито нелепо загибать руки и ноги. Я испытала некоторый внутренний ужас, но сделала все, что просили, с первого раза, и Якобсон был в восторге! Сначала шла ломка себя и никакого удовольствия, но постепенно я стала получать от работы настоящий кайф. И так всегда было с Якобсоном: он тебя поначалу как бы ломает, а когда ты начинаешь понимать, чего он хочет, испытываешь восторг.