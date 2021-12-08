В Петербурге представят восстановленные балеты Леонида Якобсона

В 1971 году труппа балетмейстера Леонида Якобсона представила в Ленинграде свою первую концертную программу. Полвека спустя хореографические шедевры возвращаются. 13 декабря Театр балета имени Якобсона покажет на Новой сцене Мариинского театра бережно восстановленные постановки великого мастера.

Программа демонстрирует наследие Якобсона во всем его многообразии. В первом отделении зрители увидят миниатюры из цикла "Классицизм - Романтизм" (в том числе премьеру виртуозного "Па-де-де" на музыку Моцарта). Удивительное сочетание канонических форм и авторского пластического рисунка, где каждый дуэт или вариация - это полноценный драматический спектакль, полный жизни и гармонии.

Второе отделение открывает "Свадебный кортеж" на музыку Дмитрия Шостаковича - одноактный балет, сюжет которого навеян ранними произведениями Марка Шагала. Продолжают - миниатюры из знаменитого цикла "Роден".

"Вечная весна", "Поцелуй" и другие постановки, созданные Якобсоном под вдохновением от искусства скульптора-импрессиониста и в свое время шокировавшие зрителей своим эротизмом, давно стали визитной карточкой театра. Как Роден совершил переворот в пластике, так Якобсон создал новый язык танца и во многом изменил лицо отечественного балета.

Художественный руководитель театра Андриан Фадеев подчеркивает: речь идет не о современном видении хореографии Якобсона, а именно о ее восстановлении. У труппы есть счастливая возможность обратиться к первоисточнику: с молодыми артистами репетируют педагоги, некогда лично работавшие под руководством Леонида Вениаминовича.

Вера Соловьева и Николай Левицкий - звезды первого состава легендарной труппы "Хореографические миниатюры". Именно на них Леонид Якобсон ставил многие свои шедевры, они были не просто подопечными гениального хореографа, но его сотворцами. И именно они помогают сегодня вернуть к жизни наследие балетмейстера, добиваясь от современных танцовщиков аутентичности исполнения, точного соответствия изначальному рисунку. Но - через призму собственного многолетнего опыта и с определенной поправкой. Ведь Якобсон каждую миниатюру ставил специально для конкретных актеров с определенными данными, пропорциями. Другой состав - другие нюансы.

- Здесь все на мелочах, на нюансах. Шаг вправо, шаг влево - и это уже не Якобсон, - говорит Вера Соловьева ("чистой воды алмаз", называл ее Леонид Вениаминович). - Нам приходится брать на себя ответственность быть "богами", чтобы сотворить особый мир, как творил его Якобсон. Да, с нами репетировать непросто. Музыкальности, выразительности, артистизма мы добиваемся, порой останавливая репетицию по мелочам. В напряженной работе без спорных моментов не обойтись, хотя в основном ребята работают очень хорошо, ведь настоящие профессионалы не могут халтурить. Нас очень радует, что команда Андриана Фадеева всерьез воспринимает миссию сохранения наследия основателя труппы. Наряду с русской классикой и современными балетами якобсоновский репертуар должен быть здесь постоянным. Он, как звук камертона, строит гармонию и задает верную тональность всем художественным процессам, которые делают балетный театр Театром.

Прямая речь

Андриан Фадеев, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона:

- Якобсон был гением, а путь гения всегда непрост. В пространстве своей судьбы Якобсон двигался по собственной, им самим выверенной траектории. В поисках нехоженых путей в искусстве его вела поразительная творческая интуиция и неистощимая фантазия прирожденного художника. "Хореографическая фантазия Леонида Якобсона неистощима, - еще при жизни балетмейстера писала выдающаяся балерина Татьяна Вечеслова. - По его работам видишь, что пластические возможности человеческого тела поистине беспредельны. Кажется, все подвластно танцу, любое чувство, любая мысль". Леонид Якобсон в свое время взрывал балетное пространство нашей огромной страны своим стреляющим в упор творчеством, и в его постановках блистали ярчайшие танцовщики Наталья Макарова Алла Шелест, Михаил Барышников, Алла Осипенко, Инна Зубковская, Нинель Кургапкина и многие другие. Мы и сегодня стараемся соответствовать замыслу Мастера, создавшего некогда "труппу солистов", команду универсальных танцовщиков, способных воплотить художественный замысел любой сложности. Бунтари меняют мир, и современный балет без творений Якобсона был бы иным. Как иными были бы мы сами. Справедливость этой истины каждым своим спектаклем подтверждает наша молодая "труппа солистов", верная заветам Мастера..

Цикл ««Классицизм — Романтизм» —это сочетание канонических форм и авторского рисунка. Фото: Пресс-служба театра балета имени Леонида Якобсона

О работе с Леонидом Якобсоном

- После окончания Пермского училища я танцевала исключительно классику: Фею Сирени, Аврору, Одетту-Одиллию. А потом позвонил знакомый, рассказал про новую труппу, и я приехала в Ленинград, - рассказывает Вера Соловьева. - У Якобсона женский состав был уже определен, ему нужны были мужчины. Но после того, как он меня посмотрел, решил взять в коллектив. Сначала я танцевала Мертвую царевну, и делала это с легкостью. А потом он поставил для нас с Колей Левицким "Бродячий цирк" на музыку Стравинского. И это был шок. После чистой классики, танцевать которую - легкое счастье, мне предложили стать Балериной бродячего цирка, где надо было нарочито нелепо загибать руки и ноги. Я испытала некоторый внутренний ужас, но сделала все, что просили, с первого раза, и Якобсон был в восторге! Сначала шла ломка себя и никакого удовольствия, но постепенно я стала получать от работы настоящий кайф. И так всегда было с Якобсоном: он тебя поначалу как бы ломает, а когда ты начинаешь понимать, чего он хочет, испытываешь восторг.