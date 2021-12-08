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В Петербурге прощаются с Ниной Ургант

Драматический театр
    08.12.2021, 12:16
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

В Петербурге в Александринском театре проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Проститься с легендарной актрисой пришли представители городских властей, деятели культуры, науки, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, присутствующего на церемонии.

Вход в театр был свободным. Проститься с Ниной Ургант пришло множество поклонников ее творчества.

Напомним, актриса скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря.

Нина Ургант служила в Александринском театре с 1962 года. Ленинградские зрители запомнили ее по ярким ролям в спектаклях "Много шума из ничего", "Записки Лопатина", "Женщина в зеленом".

Актриса активно снималась в кино, ее первой лентой стал "Полосатый рейс", вышедший на экраны в 1954 году. Ну а всесоюзная известность пришла к ней после картины "Белорусский вокзал".

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