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08.12.2021 18:55
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко: В Ростове на праздники ЖКХ перейдет на усиленный режим

Текст: Валерий Николаев
Коммунальные предприятия и службы экстренного реагирования Ростова-на-Дону на время празднования Нового года и Рождества перейдут на усиленный режим работы. Об этом было заявлено на расширенном планерном совещании главы администрации города.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Дабы зимние праздники не были омрачены авариями, то работники департамента ЖКХ и энергетики проделали большую подготовительную работу. Капитально отремонтированы - около пяти километров теплотрасс, почти 93 километра воздушных и кабельных ЛЭП, 64 трансформаторных подстанции, а также 22 км водопроводных и канализационных линий.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Все аварийно-восстановительные бригады предприятий ЖКХв период проведения новогодних праздников будут осуществлять круглосуточное дежурство в режиме "Повышенной готовности". Всего - 113 аварийных бригад и 271 единица техники.

В случае снегопада на дороги и улицы города выйдет 218 единиц специализированной коммунальной техники. На случай стихийного бедствия есть резерв в 95 автомашин. Заготовлено также более 10,7 тысяч тонн противогололедных материалов. С комитетом по охране окружающей среды подготовлено 12 основных мест складирования снежных масс.

Департаментом ЖКХ и энергетики обеспечено взаимодействие всех диспетчерских служб города со службой ЕДДС-112, а также организован контроль по вопросам оперативного реагирования на обращения граждан.

"Ну что же, жители Ростова могут спокойно уходить на зимние каникулы, а мы все переходим на усиленный вариант работы, и должны сделать все возможное, чтобы праздники прошли без ЧП", - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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