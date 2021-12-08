Алексей Логвиненко: В Ростове на праздники ЖКХ перейдет на усиленный режим

Коммунальные предприятия и службы экстренного реагирования Ростова-на-Дону на время празднования Нового года и Рождества перейдут на усиленный режим работы. Об этом было заявлено на расширенном планерном совещании главы администрации города.

Дабы зимние праздники не были омрачены авариями, то работники департамента ЖКХ и энергетики проделали большую подготовительную работу. Капитально отремонтированы - около пяти километров теплотрасс, почти 93 километра воздушных и кабельных ЛЭП, 64 трансформаторных подстанции, а также 22 км водопроводных и канализационных линий.

Все аварийно-восстановительные бригады предприятий ЖКХв период проведения новогодних праздников будут осуществлять круглосуточное дежурство в режиме "Повышенной готовности". Всего - 113 аварийных бригад и 271 единица техники.

В случае снегопада на дороги и улицы города выйдет 218 единиц специализированной коммунальной техники. На случай стихийного бедствия есть резерв в 95 автомашин. Заготовлено также более 10,7 тысяч тонн противогололедных материалов. С комитетом по охране окружающей среды подготовлено 12 основных мест складирования снежных масс.

Департаментом ЖКХ и энергетики обеспечено взаимодействие всех диспетчерских служб города со службой ЕДДС-112, а также организован контроль по вопросам оперативного реагирования на обращения граждан.

"Ну что же, жители Ростова могут спокойно уходить на зимние каникулы, а мы все переходим на усиленный вариант работы, и должны сделать все возможное, чтобы праздники прошли без ЧП", - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.